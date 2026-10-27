Apple reconoce fallas en el iPhone Duo y ofrecerá reemplazos

El lanzamiento del primer teléfono plegable de Apple estuvo marcado por largas filas, pedidos agotados en cuestión de minutos y tiempos de espera que se extendieron durante meses. Sin embargo, la llegada del nuevo dispositivo también trajo un problema inesperado para algunos compradores, quienes comenzaron a reportar daños.

Apenas unos días después de su debut en las tiendas, usuarios compartieron imágenes del iPhone Duo con grietas y líneas visibles en la pantalla interior. Las marcas aparecieron cerca de la zona central donde se dobla el equipo, lo que generó dudas sobre la resistencia del nuevo diseño de la compañía estadounidense.

Ante los reportes, Apple reconoció que un pequeño número de dispositivos presenta problemas y ofreció una alternativa para los clientes afectados. La respuesta llega en medio de una demanda que superó las expectativas iniciales y de las dificultades de suministro que enfrenta la empresa para atender los pedidos de su primer modelo plegable.

Apple confirmó el lunes que detectó un problema que afecta la pantalla interior de algunas unidades del iPhone Duo. De acuerdo con la empresa, los inconvenientes suelen aparecer poco después de que los usuarios comienzan a utilizar el teléfono.

El iPhone Duo tuvo una alta demanda ı Foto: Reuters

La compañía no precisó cuántos equipos presentan daños ni explicó qué podría ocasionarlos. Tampoco detalló si las grietas y las líneas observadas en redes sociales responden a una misma causa o si existe algún defecto relacionado con el mecanismo de plegado.

Para los propietarios que experimenten estos problemas, la indicación de Apple es ponerse en contacto con AppleCare y solicitar la sustitución del dispositivo afectado. La empresa no informó cuántas unidades serán reemplazadas ni cuánto tiempo podría tomar el proceso.

El iPhone Duo llegó a las tiendas de todo el mundo el viernes 23 de octubre. Desde la apertura de los pedidos anticipados, la demanda superó la disponibilidad: las existencias iniciales en línea se agotaron en cuestión de minutos y las fechas estimadas de entrega llegaron hasta finales de enero de 2027.

La respuesta de los compradores fue descrita por Apple como “sencillamente extraordinaria”. No obstante, analistas habían advertido que la fabricación del dispositivo podría representar un desafío por la complejidad de su diseño.

Para administrar las existencias, la empresa limitó las preventas a dos teléfonos por cliente y restringió las compras sin reserva en sus tiendas. Aunque Apple no ha revelado la cifra de ventas del iPhone Duo, la combinación de una alta demanda y los primeros reportes de fallas plantea nuevos retos para su lanzamiento.

El iPhone Duo tuvo una alta demanda ı Foto: Reuters

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT