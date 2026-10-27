Día de Muertos 2026: ¿Cuándo llegan los bebés no nacidos y no bautizados?

El Día de Muertos comienza a celebrarse desde el 27 de octubre y continúa honrando la memoria de los seres queridos que ya no se encuentran en el plano terrenal hasta el 2 de noviembre.

Las y los mexicanos acostumbran a colocar ofrendas dedicadas a las ánimas de sus seres queridos, y en estas se deben incluir los elementos escenciales para ayudarles a regresar desde el Mictlán por una noche a sus hogares.

Muchas personas dedican un altar a los bebés que no lograron nacer y a aquellos que no fueron bautizados, pues se busca honrarlos y acompañarlos de manera espiritual ante la trágica e inesperada pérdida.

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Se cree que aquellos bebés que no fueron bautizados se encuentran en el limbo, por lo que el dedicarles una ofrenda les brinda un poco de luz de acuerdo con las creencias católicas.

Además, colocar una ofrenda permite que las madres y padres puedan continuar con un proceso de duelo distinto, pues este momento permite que validen sus emociones y puedan tener un momento para recordar y soltar lo que continúa afectándolos.

🧡 La ofrenda no solo se ve… ¡se siente y vive! ✨



Velas que iluminan recuerdos 🕯️, flores que perfuman historias 🏵️ y platillos que guardan risas. 🥘 Cada elemento en el Día de Muertos 💀 es un puente entre el mundo de los vivos y nuestros seres queridos que ya partieron,… pic.twitter.com/S4py9ZTuS4 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 24, 2026

Fechas del Día de Muertos

Las fechas dedicadas a las ánimas por el Día de Muertos son las siguientes:

27 de octubre: Este día es dedicado a las mascotas, por lo que es el día en el que muchas personas colocan un altar para los animales de compañía que ya trascendieron.

28 de octubre: Este día se honra a las personas que lamentablemente murieron de manera trágica, en contextos de violencia, o en un accidente.

29 de octubre: Se dedica a aquellas ánimas que fueron olvidadas por sus familiares, o a quienes no tienen a alguien que les dedique una ofrenda

30 de octubre : Se dedica a las personas que murieron ahogadas, y a quienes se encuentran solas

31 de octubre : Se honra a las infancias que fallecieron sin ser bautizadas, y a quienes se encuentran penando en el limbo. Se pueden colocar fotografías de quienes cuenten con una, y algunas personas acostumbran incluso a colocar imágenes de ultrasonidos de aquellos infantes que no lograron nacer.

1 de noviembre : Es el Día de Todos los Santos. Se dedica a los niños, por lo que en este día también se acostumbra a pedir la famosa “calaverita” en algunas entidades del país

2 de noviembre: Se dedica a todos los adultos sin importar la manera en la que perdieron la vida

💀 🏵️ Hay tantas formas de celebrar… ¡Y todas laten con el mismo amor!🕯️💛



👣 Algunos creen que las almas llegan desde el 27, otros que solo el 1 y 2… Pero más allá de las fechas, lo importante es abrirles la puerta del corazón. 🕯️ Cada vela encendida, cada fotografía y cada… pic.twitter.com/g0LH6mq3vz — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 22, 2026

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