Ofrenda del Día de Muertos se encarece 37% en dos años

Poner una ofrenda de Día de Muertos requerirá este año 671 pesos más que lo que se destinó hace dos años. El presupuesto para alimentos, flores, veladoras y otros elementos del altar pasó de mil 809 pesos en 2024 a dos mil 480 pesos en 2026, un incremento de 37.1 por ciento, de acuerdo con los sondeos anuales que realiza la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En comparación con el año pasado, la organización estimó un desembolso de dos mil 135 pesos, lo que significó un aumento de 345 pesos; es decir, 16.2 por ciento. A esa cantidad se suman los recursos para quienes también acuden al panteón, como gasto para transporte, flores y limpieza de tumbas, costos que pueden representar hasta mil 350 pesos adicionales, señaló la alianza.

El Dato: La alianza prevé un cierre de año con ventas apretadas y una cuesta de enero que podría prolongarse hasta marzo, mientras las familias distribuyen sus recursos.

De manera detallada, se pudo observar que el mayor gasto de la ofrenda corresponde a los alimentos, con 680 pesos, seguido de los adornos, con 580 pesos; las bebidas, con 418 pesos, y las flores de cempasúchil, con 410 pesos. Estos cuatro conceptos concentran dos mil 88 pesos, es decir, 84.2 por ciento del presupuesto calculado por el organismo para este año.

En un recorrido por el Mercado de Jamaica, La Razón encontró productos como la mandarina en 45 pesos por kilogramo; la manzana, en 56 pesos; la guayaba, en 60 pesos, y la pera, en 64 pesos. El limón real se ofrecía en 40 pesos por kilo, por lo que comprar un kilogramo de cada una de estas cinco frutas representa un desembolso de 265 pesos.

En una tienda de autoservicio, el kilogramo de mandarina costaba 38 pesos, siete pesos menos que el precio observado en Jamaica. La diferencia corresponde a las ofertas encontradas durante el recorrido; el gasto final para completar la ofrenda dependerá de las frutas, cantidades y demás productos que compre cada familia.

Los reportes de Anpec muestran que el aumento del presupuesto se acumula desde años anteriores; ejemplo de ello es que en 2024, los alimentos del altar representaban 486 pesos, mientras que en 2025, la estimación subió a 585 pesos, y este año alcanza 680 pesos. La diferencia es de 194 pesos en dos años, equivalente a un incremento de 39.9 por ciento.

En productos específicos, las veladoras registran un comportamiento similar: el gasto pasó de 200 pesos en 2024 a 240 pesos el año pasado y a 280 pesos este año, cuando el sondeo considera cuatro piezas. El aumento entre el primer y el último presupuesto es de 40 por ciento. Para las flores, la estimación avanzó de 300 a 410 pesos, un alza de 36.7 por ciento.

En adornos, como papel picado, manteles y otros artículos para instalar el altar, el gasto creció de 430 a 580 pesos entre 2024 y 2026, equivalente a 34.9 por ciento. Los comparativos corresponden a los montos publicados por la agrupación en sus sondeos de cada temporada.

El presupuesto actual también incluye 43 pesos de calaveritas, 30 pesos de pan de muerto y 39 pesos de sal. En conjunto, los elementos suman los dos mil 480 pesos estimados por Anpec, antes de considerar la visita al cementerio.

Para quienes acuden al panteón, la Anpec calcula entre 300 y 400 pesos de traslado y una cantidad similar para comprar flores, además de 550 pesos por limpieza o acondicionamiento de las tumbas. Estos conceptos suman entre mil 150 y mil 350 pesos. Si una familia realiza ambos gastos, ofrenda y visita, el presupuesto se ubica entre tres mil 630 y tres mil 830 pesos.

PAN TAMBIÉN SUBE. El pan de muerto registra un aumento promedio de 19 por ciento respecto al año pasado, según el sondeo de Anpec. Este incremento se suma a las alzas anuales de 21 por ciento que reportó en 2025 y de 24 por ciento en 2024.

“Su precio depende del lugar de compra y del tipo de pan, desde las piezas tradicionales hasta las versiones rellenas y de especialidad que ofrecen panaderías locales, franquicias y supermercados”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización.

En panaderías locales, las presentaciones tradicionales cuestan entre 18 y 180 pesos, mientras que las rellenas van de 33 a 225 pesos. En franquicias, los precios alcanzan hasta 300 pesos para el pan tradicional y 400 pesos para las versiones rellenas. En supermercados, los rangos son de 35 a 210 pesos y de 40 a 260 pesos, respectivamente, según el tamaño y la presentación.

Organizar Halloween también exige un mayor desembolso, ya que una fiesta para 10 personas cuesta seis mil 750 pesos, 900 pesos más que en 2025, un incremento de 15.4 por ciento. Frente a los cuatro mil 900 pesos estimados en 2024, la diferencia es de mil 850 pesos, equivalente a 37.8 por ciento.

Las bebidas representan el mayor gasto de esa reunión, con tres mil 500 pesos; las decoraciones, mil 400 pesos; las botanas, mil 100 pesos, y las bolsas de dulces, 750 pesos. El disfraz queda fuera de ese presupuesto y cuesta entre 600 y 900 pesos, según el reporte.

Desglose de Gastos: Altar de Día de Muertos

Costo estimado promedio para un altar tradicional en hogar

Alimentos $680 - 27.42%

Adornos $580 - 23.39%

Bebidas$418 - 16.85%

Flores de Cempasúchil $410 - 16.53%

Veladoras (4) $280 - 11.29%

Calaveritas $43 - 1.73%

Sal $39 - 1.57%

Pan de muerto $30 - 1.21%

TOTAL $2,480.00 - 100%

Prevén derrama de 12 mil mdp

| Redacción |

La celebración de Día de Muertos dejará una derrama de 12 mil 22 millones de pesos, 5.0 por ciento más respecto a 2025, indicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, sostuvo que la celebración del 1 y 2 de noviembre beneficiarán al sector turístico, en específico a los establecimientos que brindan servicios de hospedaje y estimó una ocupación hotelera de entre 75 y 85 por ciento, ya que las actividades que se realizarán en la primera semana de noviembre son un motor comercial del segundo semestre del año.

7 De cada 10 mexi-canos consumen pan de muerto

“Los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: Panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares”, indicó el representante empresarial.

La Canaco destacó que se espera que tres mil 722 panaderías tradicionales produzcan pan de muerto, y tanto panaderos como productores de flor de cempasúchil impulsarán la economía local y la creación de empleos, además de preservar las tradiciones mexicanas.

“Con estas proyecciones, la Canaco reitera su compromiso de seguir apoyando al comercio formal (...)”, dijo.