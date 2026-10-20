CDMX rompe récord: produce casi 10 millones de plantas de cempasúchil para Día de Muertos

La producción de cempasúchil en la Ciudad de México alcanzó cerca de 10 millones de plantas para la temporada de Día de Muertos

La producción de cempasúchil en la Ciudad de México aumentó 55 por ciento en un año, al pasar de casi 6.5 millones de plantas en 2025 a nueve millones 924 mil 300 en 2026, cifra que el Gobierno capitalino destacó como un récord para la temporada de Día de Muertos.

Durante el anuncio de las actividades con motivo de esta celebración, realizado en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que este año se destinaron más de ocho millones de pesos en apoyos directos para impulsar la producción de esta flor en el Suelo de Conservación.

Los recursos se utilizaron para brindar asistencia técnica y proporcionar macetas, composta y semillas, además de realizar trabajos para acondicionar los terrenos de cultivo, rehabilitar caminos y facilitar la cosecha.

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La mandataria capitalina atribuyó el incremento al trabajo de las familias productoras y a los apoyos gubernamentales, con los que busca fortalecer la economía de la zona chinampera y mantener a los jóvenes en las actividades agrícolas.

Como ejemplo, presentó a Brandon Barrera Martínez, productor de 23 años y perteneciente a la cuarta generación de una familia dedicada al cultivo de flores, quien contó que pasó de sembrar dos mil plantas en 2023 a tener más de 50 mil este año.

“Queremos que se queden en sus raíces; queremos que se queden produciendo, que vean una alternativa económica en la producción”, afirmó Brugada Molina.

¡La Ciudad de México está lista para la temporada de cempasúchil!



Este año, las y los productores del Suelo de Conservación cosecharon casi 10 millones de flores, superando la producción de 2025 para llenar de color nuestros altares y ofrendas. pic.twitter.com/m3y6CZuRGz — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) October 20, 2026

De acuerdo con el Gobierno capitalino, el número de productores de cempasúchil también aumentó, al pasar de 460 en 2025 a 596 en 2026. De estos últimos, 87.6 por ciento son beneficiarios del programa Altépetl Bienestar, de la Secretaría del Medio Ambiente.

Brugada Molina llamó a comprar directamente a los productores de Xochimilco y pidió a los consumidores identificar el Sello Verde, distintivo que, según la secretaria de Sedema, Julia Álvarez Icaza Ramírez, garantiza que las plantas se cultivan bajo prácticas agroecológicas.

La funcionaria informó que hay puntos de venta en los mercados de Plantas y Flores de San Luis Tlaxialtemalco, Madre Selva, Flores y Plantas de Cuemanco y Palacio de la Flor. Los precios de las macetas van de 15 a 30 pesos, según su tamaño.

También se habilitó un corredor de venta sobre Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, que permanecerá hasta el 2 de noviembre. Las alcaldías también participan en la comercialización.

Brugada Molina sostuvo que la producción del Suelo de Conservación contribuye a preservar el llamado Bosque de Agua, por su función en la infiltración de lluvia y la recarga del subsuelo. Por ello, afirmó que apoyar a los agricultores también ayuda a proteger la biodiversidad y los recursos naturales de la capital.

Como parte de las celebraciones, el Gobierno capitalino instalará una Ofrenda Monumental en el Zócalo, cuya pieza principal será una Catrina de 32 metros de altura, con la que busca superar el récord mundial que, de acuerdo con las autoridades, tiene Puerto Vallarta con una figura de 28 metros.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, explicó que la instalación estará acompañada por un campo de cempasúchil, una muestra de ajolotes intervenidos por artistas y colectivos comunitarios, así como iluminación temática en los edificios de la plaza.

En Paseo de la Reforma continuará la exposición de alebrijes, con alrededor de 200 piezas que permanecerán hasta el 8 de noviembre. A estas actividades se sumará Caminos a la Luz, una instalación de túneles luminosos, esculturas monumentales y figuras alusivas al Día de Muertos.

El sábado 24 de octubre se realizará el paseo nocturno Muévete en Bici, con un recorrido de aproximadamente 26 kilómetros por Paseo de la Reforma y las dos primeras secciones del Bosque de Chapultepec.

El registro para el concurso de disfraces comenzará a las 17:00 horas en la Glorieta de los Ahuehuetes y la rodada arrancará a las 18:00 horas.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el año pasado participaron más de 200 mil personas y que para esta edición esperan superar los 250 mil asistentes. Habrá préstamo gratuito de bicicletas, servicios médicos, mecánica para bicicletas y actividades recreativas.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Bosque de Chapultepec abrirá de las 14:00 a las 22:00 horas con un programa nocturno que incluirá un espectáculo de drones, instalaciones luminosas, actividades culturales, música y gastronomía.

El sábado 31 de octubre se llevará a cabo la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, que partirá de la Glorieta de la Diana Cazadora hacia el Zócalo.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, informó que habrá seis representaciones teatrales de La Llorona en los canales de la demarcación, además de actividades en pueblos y barrios originarios. El panteón de Xochitepec, indicó, recibe más de 160 mil visitantes durante estas fechas.

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MSL