Prevén derrama de 12 mil mdp

La celebración de Día de Muertos dejará una derrama de 12 mil 22 millones de pesos, 5.0 por ciento más respecto a 2025, indicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, sostuvo que la celebración del 1 y 2 de noviembre beneficiarán al sector turístico, en específico a los establecimientos que brindan servicios de hospedaje y estimó una ocupación hotelera de entre 75 y 85 por ciento, ya que las actividades que se realizarán en la primera semana de noviembre son un motor comercial del segundo semestre del año.
- 7 De cada 10 mexicanos consumen pan de muerto
“Los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: Panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares”, indicó el representante empresarial.
La Canaco destacó que se espera que tres mil 722 panaderías tradicionales produzcan pan de muerto, y tanto panaderos como productores de flor de cempasúchil impulsarán la economía local y la creación de empleos, además de preservar las tradiciones mexicanas.
“Con estas proyecciones, la Canaco reitera su compromiso de seguir apoyando al comercio formal (...)”, dijo.