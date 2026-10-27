Prevén derrama de 12 mil mdp

Iluminación del paseo de la Reforma, por el día de muertos

La celebración de Día de Muertos dejará una derrama de 12 mil 22 millones de pesos, 5.0 por ciento más respecto a 2025, indicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, sostuvo que la celebración del 1 y 2 de noviembre beneficiarán al sector turístico, en específico a los establecimientos que brindan servicios de hospedaje y estimó una ocupación hotelera de entre 75 y 85 por ciento, ya que las actividades que se realizarán en la primera semana de noviembre son un motor comercial del segundo semestre del año.

7 De cada 10 mexicanos consumen pan de muerto

“Los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como: Panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares”, indicó el representante empresarial.

La Canaco destacó que se espera que tres mil 722 panaderías tradicionales produzcan pan de muerto, y tanto panaderos como productores de flor de cempasúchil impulsarán la economía local y la creación de empleos, además de preservar las tradiciones mexicanas.

“Con estas proyecciones, la Canaco reitera su compromiso de seguir apoyando al comercio formal (...)”, dijo.