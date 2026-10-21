¿Qué significa el copal en el altar de muertos?

Una de las tradiciones más fuertes del Día de Muertos es colocar un altar, y en este se colocan diversos elementos cargados de un propósito y significado, como el copal, uno de los componentes principales.

Desde la época prehispánica las personas en México acostumbran a colocar altares, también conocidos como ofrendas, ya que estas son consideradas con un acto dedicado a las ánimas de los difuntos que cada año viajan desde el Mictán hasta el plano terrenal para visitar a sus familiares y seres queridos.

Estos altares cuentan con elementos escenciales que conforman una tradición que se pasa de generación en generación, con la finalidad de rendir tributo a quienes ya trascendieron.

"Toma Muerte esta copa de luto

derramada en el río salobre;

la tendrás que llenar con tu nombre.



Dame Muerte tu máscara blanca.

Quiero ver por tus ojos de abismo

que hay un niño detrás de tu cara"



📝 Aurora Reyes. La máscara desnuda.

📸 Graciela Iturbide, 1984.#DíaDeMuertos… pic.twitter.com/7JGTJvrH30 — Día De Muertos (@DiaDeMuertos_) October 21, 2026

Significado del copal y otros elementos del altar de muertos

En las ofrendas de Día de Muertos tradicionales se acostumbra a colocar siete escalones en representación a las etapas que pasan las ánimas para poder llegar al descanso eterno.

En cada uno de estos niveles se colocan diversos elementos que resultan escenciales, y estos son algunos de ellos y su significado:

Copal : Se quema para que el humo blanco funcione como guía para que las almas lleguen al altar que sus familiares y amigos colocaron en su honor; además, también sirve para pudificar el entorno

Agua : Tiene el propósito de mitigar la sed de las ánimas por su recorrido

Sal : Funciona como purificación de las ánimas, para que estas no se corrompan durante el trayecto hacia el altar, o durante su regreso al Mictlán

Velas y cirios : Funcionan como una luz, esperanza y fe que alumbra el camino de las ánimas. En algunas ofrendas se acostumbra a colocar una vela por cada difunto

Flores de cempasúchil : Este elemento no solamente funciona como un adorno, pues esta también funciona como una guía gracias a su aroma y color brillante

Fotografía : Se coloca una o varias fotografías de los difuntos a quienes se les coloca la ofrenda

Comida : Se acostumbra a tener una gran variedad de platillos, frutas, bebidas y dulces que el difunto disfrutaba en vida

Papel picado: Además de ser un elemento lleno de color que decora los altares, representa el aire

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Debido a que el Día de Muertos comienza a celebrarse desde el 27 de octubre y los altares se dedican a las mascotas, a las infancias, a los muertos olvidados, y a los adultos, las personas acostumbran a colocar distintos elementos dependiendo del día.

Hay regresos que no necesitan un camino, solo un recuerdo que mantenga viva la llama. 🕯️🌼



En México, el amor también florece entre pétalos de cempasúchil, vive en los sabores que nos recuerdan a casa y se hace presente en cada historia que compartimos alrededor de una ofrenda.… pic.twitter.com/bCLiLNNZTa — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 14, 2026

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