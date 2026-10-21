¿Qué significa el copal en el altar de muertos?

Una de las tradiciones más fuertes del Día de Muertos es colocar un altar, y en este se colocan diversos elementos cargados de un propósito y significado, como el copal, uno de los componentes principales.
Desde la época prehispánica las personas en México acostumbran a colocar altares, también conocidos como ofrendas, ya que estas son consideradas con un acto dedicado a las ánimas de los difuntos que cada año viajan desde el Mictán hasta el plano terrenal para visitar a sus familiares y seres queridos.
Estos altares cuentan con elementos escenciales que conforman una tradición que se pasa de generación en generación, con la finalidad de rendir tributo a quienes ya trascendieron.
¿Quién creó La Catrina original? Esta es la historia, su origen, y su verdadero nombre
Significado del copal y otros elementos del altar de muertos
En las ofrendas de Día de Muertos tradicionales se acostumbra a colocar siete escalones en representación a las etapas que pasan las ánimas para poder llegar al descanso eterno.
En cada uno de estos niveles se colocan diversos elementos que resultan escenciales, y estos son algunos de ellos y su significado:
- Copal: Se quema para que el humo blanco funcione como guía para que las almas lleguen al altar que sus familiares y amigos colocaron en su honor; además, también sirve para pudificar el entorno
- Agua: Tiene el propósito de mitigar la sed de las ánimas por su recorrido
- Sal: Funciona como purificación de las ánimas, para que estas no se corrompan durante el trayecto hacia el altar, o durante su regreso al Mictlán
- Velas y cirios: Funcionan como una luz, esperanza y fe que alumbra el camino de las ánimas. En algunas ofrendas se acostumbra a colocar una vela por cada difunto
- Flores de cempasúchil: Este elemento no solamente funciona como un adorno, pues esta también funciona como una guía gracias a su aroma y color brillante
- Fotografía: Se coloca una o varias fotografías de los difuntos a quienes se les coloca la ofrenda
- Comida: Se acostumbra a tener una gran variedad de platillos, frutas, bebidas y dulces que el difunto disfrutaba en vida
- Papel picado: Además de ser un elemento lleno de color que decora los altares, representa el aire
Debido a que el Día de Muertos comienza a celebrarse desde el 27 de octubre y los altares se dedican a las mascotas, a las infancias, a los muertos olvidados, y a los adultos, las personas acostumbran a colocar distintos elementos dependiendo del día.
También te puede interesar:
- CDMX rompe récord: produce casi 10 millones de plantas de cempasúchil para Día de Muertos
- Paseo nocturno Día de Muertos 2026 en CDMX: fecha, ruta y horario
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.