¿Qué día se pide dulces en México y por qué se pide ‘calaverita’?

El Día de Muertos es una tradición en México que, pese a su nombre, no se celebra solamente durante un día, sino que durante varios días se realizan diversas actividades, y entre ellas se encuentra pedir dulces.

Las fechas más conocidas por todos del Día de Muertos son el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, ya que durante estos se dice que las almas de los difuntos adultos y niños llegan al plano terrenal.

Debido a esto, durante la noche del 1 de noviembre es cuando la mayor parte de niñas y niños de algunas partes del país acostumbran a salir a las calles con disfraces a pedir dulces; sin embargo, esta costumbre es fuertemente criticada por muchas personas.

Esto debido a que muchas personas señalan que la tradición de pedir dulces, también conocido como pedir calaverita, proviene de una adaptación de tradiciones de otros países como el dulce o truco (trick or treat) de Estados Unidos.

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¿Por qué se pide calaverita en México?

Existen distintas versiones sobre el origen de una de las tradiciones más esperadas por las niñas y niños de distintos estados, pues mientras en algunas se asegura que proviene de épocas prehispánicas, otras señalan que se trata de una mezcla de tradiciones.

Entre las versiones más conocidas sobre el origen de la tradición de pedir dulces se encuentra aquella en la que se señala que los hacendados regalaban comida y dinero a quienes eran sus trabajadores.

Esto debido a que los recursos estaban destinados a los viajes que realizaban los trabajadores hacia los panteones para colocar ofrendas a sus muertos, por lo que los peones año con año solicitaban su calaverita.

El Día de Muertos en México es una tradición mexicana que combina rituales católicos e indígenas prehispánicos.



En la visión indígena actual, la celebración es el retorno temporal de las almas de los difuntos al mundo de los vivos, donde conviven con sus familiares y se nutren… pic.twitter.com/E16UCGNE1h — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 2, 2025

En cuanto a la leyenda prehispánica, se dice que un niño macehual después de quedar huérfano decidió pintarse la cara como una calavera durante la época de Día de Muertos para recibir ofrenda a sus vecinos.

En algunas entidades continúan tradiciones distintas que acompañan el ritual de pedir calaverita, pues se acostumbra a cantar cuando se pasa de casa en casa para obtener dulces.

Algunos de los versos que se recitan durante la tradicional pedida de calaverita son:

Toco una, toco dos, toco tres en el portón; si me dan mi calaverita les dejo mi bendición

Ya se va la calavera, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida

Ya se va la calavera, muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada

Buenas noches, casa linda, buenas noches al portón: vengo por mi dulcecito de corazón

Dulces y chocolates para mí, no se escondan porque ya los vi

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