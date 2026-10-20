¿Por qué es tendencia el Ghost Rider Mexicano y sus impactantes FOTOS?

El Ghost Rider mexicano acaparó nuevamente las tendencias, ya que los usuarios de Internet volvieron a revivir las impactantes imágenes del caso que conmocionó al Internet en 2022.

Se trata de un video que se viralizó hace cuatro años y que en las redes sociales como TikTok revivieron los cibernautas.

¿De qué se trata el video del Ghost Rider Mexicano?

Se trata de un video en el que aparece un hombre quemándose, aparece en llamas y según los usuarios se trataría de un clip que habría sido relacionado con el crimen organizado.

En las redes sociales se difundió el clip en 2022 y las fotos del hombre quemado, que posteriormente murió, causó revuelo porque las imágenes muestran sin cesura cómo quedó el cuerpo del hombre.

Los usuarios de Internet que vieron este perturbador video alertaron a otros usuarios para evitar que buscaran las fuertes fotos de lo que sucedió en Internet.

El otro video del Ghost Rider Mexicano

El video anteriormente mencionado es uno de los clips con mayor tendencia, sin embargo, este 2026 también se viralizó otro video al que los usuarios bautizaron como el Ghost Rider Mexicano.

Se trata de un video en el que va un hombre en moto y a un lado de él cabalga un caballo con su jinete, esto recuerda a la escena emblemática de la película protagonizada por Nicholas Cage en donde van los dos vengadores fantasma, el viejo y el actual, dirigiéndose al pueblo de San Venganza para impedir que un demonio absorba todas las almas de ese lugar para obtener un gran poder.

El video causó curiosidad entre los usuarios, quienes señalaron que ni la Inteligencia Artificial puede con lo surrealista que es México.

La película de Nicholas Cage se estrenó en 2007 y se espera que se lance una nueva cinta para el 2028 pero ahora protagonizada por el actor Ryan Gosling.

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