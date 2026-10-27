¿Cuándo comienza el Megapuente de Día de Muertos 2026 y cuándo termina?

Las y los estudiantes de niveles básicos de educación de todo el país cuentan con algunos días sin actividades académicas programados durante el año escolar, y cuando estos coinciden con los fines de semana se conocen como puentes o megapuentes.

Para el ciclo escolar 2026-2027 en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se cuenta con varios días sin clases debido a actividades administrativas, fechas conmemorativas y periodos vacacionales.

Entre estos, se cuenta con algunos días sin clases programados para el mes de noviembre, y unos de estos dan paso a un periodo de cuatro días sin clases; es decir, un megapuente por Día de Muertos.

¿Sabías que el #DíaDeMuertos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO?



Dicha declaración enfatiza su importancia como expresión tradicional, comunitaria y pluricultural de México.



📷 Día de Muertos en Janitzio. Nacho López, ca. 1950 pic.twitter.com/ZjnLBzhQen — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 2, 2021

Megapuente de noviembre 2026

Para noviembre se tienen programados tres días sin clases, pero uno de estos coincide con el último Día de Muertos y con la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) de octubre, por lo que se tendrá un megapuente.

Por tanto, el megapuente del Día de Muertos comienza el viernes 30 de octubre y termina el lunes 2 de noviembre, lo que significa que las y los estudiantes retomarán sus labores académicas el martes 3 de noviembre.

Esto permite que las y los estudiantes que tengan familiares en otras entidades puedan acudir a visitarlos por el Día de Muertos, e incluso acudir a los cementerios donde se encuentran sus seres queridos, una tradición que muchas familias sostienen en la actualidad.

🧡 La ofrenda no solo se ve… ¡se siente y vive! ✨



Velas que iluminan recuerdos 🕯️, flores que perfuman historias 🏵️ y platillos que guardan risas. 🥘 Cada elemento en el Día de Muertos 💀 es un puente entre el mundo de los vivos y nuestros seres queridos que ya partieron,… pic.twitter.com/S4py9ZTuS4 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 24, 2026

Para aquellos que no acostumbran salir de las entidades en las que residen, este megapuente es ideal para tomar un breve descanso, para preparar las ofrendas e incluso para alistar todo lo necesario para pedir calaverita.

Además del megapuente de Día de Muertos, los días de noviembre en los que no se tendrán clases son:

16 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana

27 de noviembre por la sesión ordinaria del CTE

Calendario Escolar noviembre 2026 ı Foto: Captura de pantalla

En diciembre comenzarán las vacaciones de invierno, y este periodo dará inicio el lunes 21 de diciembre y concluirá el martes 5 de enero; sin embargo, para el miércoles 6 de enero se tiene una suspensión de actividades, por lo que el regreso a clases oficial se dará el jueves 7 de enero.

Propuesta de calendario SEP ı Foto: SEP

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