Miguel Hidalgo exige a inmobiliarias cumplir obras de mitigación

Mauricio Tabe advirtió que no liberará el uso y ocupación a desarrollos en la Miguel Hidalgo si no completan sus 600 mdp en obras de mitigación.

Las empresas constructoras en la alcaldía Miguel Hidalgo deberán completar de forma obligatoria sus obras de mitigación urbana para obtener la autorización de uso y ocupación de sus inmuebles. La administración local confirmó el seguimiento puntual a 10 grandes megaproyectos residenciales y comerciales en la demarcación.

El alcalde Mauricio Tabe advirtió que no otorgarán permisos a las firmas que incumplan sus compromisos con la comunidad. Las obras de compensación social pretenden resarcir el impacto generado por el desarrollo inmobiliario en áreas como movilidad, infraestructura hidráulica y espacio público.

“Si no cumplen con sus mitigaciones no hay uso y ocupación, de una vez se los decimos. No les vamos a liberar su ocupación ni se les dará el trámite; o cumplen o no se van a poder ocupar los inmuebles”, enfatizó el funcionario durante la presentación del balance de infraestructura local.

Entre los desarrollos bajo supervisión destacan intervenciones como la repavimentación de Lago Alberto por parte de BeGrand, proyectos de movilidad en Presa Falcón y obras a cargo de Grupo Carso. La suma total de estas compensaciones asciende a 600 millones de pesos MXN, cifra equivalente al presupuesto trienal de obra pública de la demarcación.

Hasta el momento, los recursos invertidos han permitido la rehabilitación integral del Parque Jaime Torres Bodet con 5,200 metros cuadrados de senderos y jardines de lluvia. Asimismo, se han renovado más de 4,000 metros cuadrados de banquetas en Lomas de Chapultepec, además de mejoras en viales prioritarias de Campos Elíseos y la colonia América.

En la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe condicionó los permisos de 10 megaproyectos al avance de obras de compensación hidráulica y de movilidad. ı Foto: Especial.

Para evitar rezagos acumulados de administraciones anteriores, la alcaldía solicitó al Congreso de la Ciudad de México dictaminar una iniciativa de ley que obligue a los desarrolladores a destinar al menos el 4 por ciento de la inversión total de sus proyectos a obras de mitigación.

La propuesta contempla suspender los trabajos de edificación si las empresas no liquidan sus obligaciones urbanas tras un año del registro de manifestación de construcción. La autoridad local reiteró que mantendrá la apertura a la inversión privada, siempre que se sujeten a reglas claras de ordenamiento e impacto ambiental.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR