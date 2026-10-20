Caso Axe Ceremonia: Vinculan a proceso a 7 personas y tres empresas por muerte Miguel y Berenice

Protesta para exigir justicia por muerte de Miguel y Berenice en Axe Ceremonia.

Un juez de control vinculó a proceso a siete personas físicas y tres empresas por la muerte en abril de 2025 de los fotoperiodistas Miguel Rojas y Berenice Gilles en el festival musical AXE Ceremonia, después de una larga audiencia que concluyó la madrugada de este martes.

La audiencia, que comenzó a las 19:30 horas del lunes y terminó hasta aproximadamente las 02:00 horas de este martes, resultó en la vinculación a proceso contra las empresas:

Grupo Eco o Eco Live , que se encargó de organizar el Axe Ceremonia

Operadora Eclectic , que elaboró el Programa Especial de Protección Civil para el festival musical

Obra Negra, que se encargó de la decoración del evento

Un manifestante con retratos de Miguel y Berenice, fotoperiodistas muertos en AXE Ceremonia. ı Foto: Cuartoscuro

Se indicó que los sospechosos son investigados por supuestas omisiones en la revisión de los protocolos de seguridad y de la instalación de cuatro grúas de tijera en forma de forma de oso que se colocaron el día del evento.

Empresas intentaron apelar a prescripción del delito

La defensa de las empresas presuntamente responsables del caso alegó que el delito de homicidio culposo que les imputa había prescrito el 5 de octubre de 2026 .

Se había llegado a esta fecha después de retrasar las audiencias por aproximadamente año y medio mediante amparos y recursos legales promovidos por las partes imputadas.

No obstante, el juez rechazó los argumentos de las defensas y determinó que los imputados deberán enfrentar el proceso penal.

Protesta para exigir justicia por muerte de Miguel y Berenice en Axe Ceremonia. ı Foto: Cuartoscuro

Con esta resolución el caso avanzó hacia la etapa de investigación complementaria, en la que las partes podrán presentar nuevas pruebas y para la que el juez concedió tres meses para el cierre.

Grupo Eco habría cobrado un seguro por las muertes de Miguel y Berenice

Durante la audiencia, se reveló que Grupo Eco, señalado como principal responsable de la muerte de los fotoperiodistas, cobró un seguro por las afectaciones derivadas de estos hechos.

La información fue reportada por el diario 24 Horas, el cual señaló haber tenido acceso a documentos de la aseguradora GMX Seguros.

Según el documento citado por dicho medio, esta aseguradora realizó un pago a una empresa que fue identificada como Grupo Eco.

Familiares de Miguel Ángel Rojas hablan ante la prensa para exigir justicia por muerte del fotoperiodista en abril de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

“Se hizo el pago al asegurado la agencia de los socios con la condición de que nos sea enviada la justificación del uso de dicho dinero y que sirva para resarcir los daños a las familias afectadas, además de darse por pagados de los gastos legales”, se lee en el documento, según el recuento de 24 Horas.

Durante la audiencia del domingo 18 de octubre, Operadora Eclectic presentó el documento de la aseguradora para respaldar su argumento de que la responsabilidad correspondía a Grupo Eco.

La noticia del pago del seguro provocó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes han acusado que, en este caso, se ha privilegiado al poder económico antes que a la justicia.

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