Suicidio, 3.a causa de muerte entre jóvenes de 12 a 29 años

EN MÉXICO el suicidio se colocó como la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y concentró casi cuatro de cada 10 casos registrados durante 2025. La tasa para ese grupo alcanzó 10.2 por cada 100 mil habitantes, más de 50 por ciento por encima del promedio nacional de 6.7, mientras que tres mil 318 personas de esas edades murieron por esta causa.

De acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, difundidas por el Inegi, siete de cada 10 casos ocurrieron en una vivienda particular. El dato corresponde al mismo grupo de edad que concentró casi cuatro de cada 10 defunciones por esta causa.

La diferencia también se acentuó por sexo. Los hombres concentraron casi tres de cada cuatro casos entre los jóvenes y representaron ocho de cada 10 casos del país. Su tasa nacional, de 10.9 por cada 100 mil habitantes, fue más de cuatro veces la registrada entre las mujeres, de 2.6.

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En 2025 se registraron en total ocho ocho mil 709 muertes por suicidio. El indicador se mantuvo por encima de los niveles de hace una década, pues pasó de 5.1 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6.7 el año pasado, un aumento cercano a una tercera parte en ese periodo.

Después del máximo de 6.9 suicidios por cada 100 mil habitantes alcanzado en 2023, la tasa nacional retrocedió durante dos años consecutivos hasta 6.7, una cifra marginal. Aun así, por cada cinco casos que se registraban en 2015, ahora ocurren cerca de siete.

Pese a ese descenso, la brecha por sexo siguió intacta. Entre los hombres, la tasa pasó de un máximo de 11.4 en 2023 a 10.9 el año pasado, pero todavía resultó más de cuatro veces superior a la de las mujeres. En ellas, el indicador se mantuvo en 2.6 durante los últimos tres años.

Chihuahua y Yucatán encabezaron el país con tasas de 13 suicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble del nivel nacional. Guerrero ocupó el último lugar, con dos casos, seguido de Chiapas, con 3.8.