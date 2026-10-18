Caso Axe Ceremonia: familia de Miguel Ángel exige vincular a proceso a Grupo Eco

Exterior de la audiencia de tres empresas y siete personas por muerte de Miguel Rojas en AXE Ceremonia.

“Exigimos que Grupo Eco sea vinculado a proceso”, expresó Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel, fotoperiodista que hace más de un año y medio falleció en el Festival Axe Ceremonia.

Previo a la audiencia de este domingo de tres empresas y siete personas por el presunto delito de homicidio culposo, la familia del joven urgió al Poder Judicial a hacer justicia.

Afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la familia y activistas urgieron a las autoridades capitalinas que avance el proceso contra los supuestos responsables de la caída de una grúa, el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, accidente que le quitó la vida al fotoperiodista y a su colega Berenice Giles Rivera.

Diana Rojas, hermana de Miguel Rojas, fotoperiodista que falleció en el AXE Ceremonia. ı Foto: Cuartoscuro

“Exigimos que Grupo Eco sea vinculado a proceso, queremos que el Poder Judicial de la Ciudad de México tome una decisión sobre su probable participación en estos hechos y que permita que el proceso avance conforme a la ley”, expresó la hermana el comunicador fallecido.

“No estamos pidiendo que se condene a nadie por adelantado, estamos exigiendo que el poder económico no impida que se haga justicia”, abundó.

Familia acusa presiones para aceptar acuerdo reparatorio

Las tres empresas investigadas por las autoridades por su presunta responsabilidad en este caso son La Agencia de Socios, también conocida como Grupo Eco o Eco Live, que se encargó de organizar el Axe Ceremonia; Operadora Eclectic, que elaboró el Programa Especial de Protección Civil para el festival musical, y Obra Negra, que se encargó de la decoración del evento.

La hermana de Miguel Ángel reiteró que a lo largo del proceso han enfrentado presiones por parte de las empresas para alcanzar un acuerdo reparatorio económico, así como para dilatar el caso mediante acciones legales.

Exterior de la audiencia de tres empresas y siete personas por muerte de Miguel Rojas en AXE Ceremonia. ı Foto: Cuartoscuro

“Llegar a este momento no ha sido fácil, hemos tenido que enfrentar una lucha que ha sido muy desigual contra empresas que cuentan con enormes recursos económicos y que han promovido diversos juicios de amparo, que han obstaculizado y prolongado nuestro camino hacia esta audiencia”, expresó Diana Rojas.

“Lo más doloroso ha sido que en medio de nuestro duelo, también hallamos tenido que enfrentar mucha presión para aceptar una reparación económica que nosotros no queremos”, agregó.

“Hubo empresarios que nos amenazaron con disolver sus empresas si no aceptábamos el dinero que ellos fijaron; nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada, incluso cuando mi progenitor atravesó un problema delicado de salud, también se utilizó esa necesidad para cubrir ese tratamiento médico para presionarnos a firmar un acuerdo reparatorio”, concluyó.

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