Fiscalía de CDMX deslinda a OCESA de la tragedia en Festival AXE Ceremonia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) deslindó a OCESA del colapso de una grúa que dejó dos fotoperiodistas muertos durante el Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, en abril pasado.

La dependencia capitalina afirmó que OCESA no organizó el evento, sino que solo estuvo implicada en control de accesos y la promoción de patrocinadores.

“Con base en los datos de prueba recabados, se determinó que OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapso ni con el Programa Especial de Protección Civil”, indicó.

La FGJCDMX afirmó que su prioridad es procurar justicia para las víctimas y sus familias, por lo que ha realizado más de 120 entrevistas, varios peritajes, análisis de videos, diligencias de servidores públicos, personal de emergencias y las personas vinculadas con la organización del Festival AXE Ceremonia.

Tras determinar que OCESA no tuvo implicación directa en la tragedia, la autoridad señaló que ocho personas físicas y tres morales fueron las responsables del caso.

“Se promovieron mecanismos de reparación del daño para las familias de las víctimas”, agregó.

En específico, la FGJCDMX afirmó que la empresa Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V. fue la organizadora del festival y Operadora Eclectic S.A. de C.V. ingresó el programa ante la autoridad competente.

También se acreditó que Servicios de Protección Privada Lobo S.A. de C.V. no tenía responsabilidad sobre el montaje de las estructuras ni sobre la supervisión del programa de protección civil.

“Su labor se limitó a tareas de seguridad privada, como control de accesos, verificación de acreditaciones y boletos, organización de filas y mantenimiento del orden durante el evento”, apuntó la institución ministerial.

“La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de actuar con objetividad, transparencia y estricto apego a derecho, garantizando justicia para las víctimas y sus familias”

