“La justicia fue una promesa vacía”: Papá de Berenice Giles a 5 meses de la muerte de su hija en AXE CEREMONIA

El padre de Berenice Giles Rivera: Raúl Giles Martínez, declaró ante los medios de comunicación que la justicia fue una promesa vacía por parte de las autoridades, ya que se han topado con distintos obstáculos puestos por las mismas para poder avanzar en el caso de su hija fallecida en el festival AXE Ceremonia.

También agradeció a los medios de comunicación ya que desde su perspectiva han formado parte clave en el desarrollo de la investigación del caso.

Puntualizó que ayer la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, los señaló por presuntamente fabricar culpables en la investigación.

La realidad es que para poder decir esa palabra se requieren hechos y evidencias , y las evidencias y hechos están dentro de la carpeta. Y muchas otras evidencias y hechos nos las han estado obstaculizando y no han querido ingresarlas, precisamente para no sustentar nuestra hipótesis Raúl Giles



Los familiares de la fotógrafa fallecida en el festival AXE Ceremonia acudieron a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para protestar los nulos avances en el caso de Berenice.

Los manifestantes bloquearon ambos accesos a las oficinas del Poder Judicial de manera momentánea, para que posteriormente Raúl Giles Martínez pudiera realizar declaraciones ante medios de comunicación.

Previo a la manifestación

El 9 de septiembre, por medio de un video publicado en redes sociales, Raúl señaló que después de cinco meses del fallecimiento de la fotógrafa en el festival AXE Ceremonia no han recibido respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), esto a pesar de las promesas públicas de que no existiría impunidad en este caso.

La Fiscalía encargada y su superiora protegen a una de las empresas organizadoras y otras directamente responsables de su misma propiedad; OCESA, organizadora del festival; y servicios de protección privada Lobo, encargada de la seguridad del festival Raúl Giles



Denunció que, además de minimizar pruebas que resultan contundentes, él y su familia también se han enfrentado con indiferencia, retrasos y revictimización por parte de funcionarios de la Fiscalía.

Precisó que se solicitaron dos audiencias por omisiones de la Fiscalía, por lo que desde el 2 de septiembre la FGJCDMX pretende judicializar la carpeta de manera expedita, “saltándose lo que establece la ley, y generando una audiencia sin fundamento, ilegal, y sobre todo injusta” dijo. Sostuvo que con estas acciones se está demostrando la falta de transparencia y la intención de cerrar este caso de manera irregular.

Asegurando que no buscan venganza, sino justicia en el caso de su hija y sentar un precedente para que estos casos no se repitan, pues en los festivales no sólo corre riesgo la vida de los representantes de comunicación, sino la de los asistentes y los artistas que dan espectáculo.

Queremos sentar un precedente para que en México ningún evento vuelva a poner en riesgo la vida de miles de jóvenes, o la negligencia de empresas y la complicidad de autoridades Raúl Giles, padre de Berenice



¿Qué pasó en el Axe Ceremonia?

El 5 de marzo alrededor de las 17:00 horas una estructura metálica que se encontraba como decoración en el festival Axe Ceremonia colapsó, lo que dejó un saldo de dos personas muertas, Berenice Giles y Miguel Hernández, quienes eran fotógrafos del medio digital Mr. Indie.

Después de aproximadamente seis horas de lo ocurrido, el IMSS Bienestar emitió un comunicado en el que se confirmó la muerte de ambos fotógrafos. Asimismo, en dicho comunicado se señaló que los paramédicos de la empresa que fue contratada por los organizadores del evento brindaron atención y reanimación a ambos fotoperiodistas, sin embargo, puntualizaron que llegaron sin signos vitales al Hospital General Dr. Rubén Leñero.

Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró mediante una publicación en redes sociales que estaría pendiente de las investigaciones realizadas en la FGJCDMX “para determinar a los responsables”.

