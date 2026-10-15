Vinculan a proceso a funcionaria por muerte de fotoperiodista en el AXE Ceremonia

Berenice Giles y Miguel Hernández eran fotógrafos que asistieron a AXE Ceremonia por parte del medio Mr. Indie.

A más de un año y seis meses de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera, ocurrida durante el Festival AXE Ceremonia de 2025, una funcionaria de Protección Civil de la Ciudad de México fue vinculada a proceso por el homicidio, luego de una audiencia que se prolongó durante 21 horas.

La resolución contra María del Pilar “N” fue dictada alrededor de las 07:00 horas del 15 de octubre por un juez de control, exclusivamente por la muerte de Miguel Ángel Rojas, informó la familia del fotoperiodista en un comunicado.

La funcionaria tenía a su cargo labores de vigilancia y supervisión del evento realizado el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, donde dos estructuras metálicas de elevación, conocidas como grúas tipo Genie, se desplomaron y provocaron la muerte de ambos fotógrafos.

De acuerdo con la familia de Miguel Ángel, la imputación contra María del Pilar “N” no se relaciona con la instalación de las grúas, sino con el presunto incumplimiento de su obligación de verificar que las estructuras colocadas en el festival correspondieran a las autorizadas en el Programa Especial de Protección Civil, que no contemplaba esos equipos.

Vinculan a proceso a encargada de Protección Civil por muerte de fotoperiodistas en el festival Axe Ceremonia



María ‘N’, quien estaba a cargo del área de Protección Civil durante el festival realizado en el Parque Bicentenario, fue vinculada a proceso por su probable… pic.twitter.com/4CIcwbUwCQ — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 16, 2026

Durante la audiencia, la defensa de la funcionaria argumentó que ella ya había sido sancionada con una multa por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina, por lo que no debía recibir una nueva sanción. Sin embargo, la familia sostuvo que una sanción administrativa no excluye por sí misma la posibilidad de responsabilidad penal.

También señaló que María del Pilar “N” ha declarado ante el Ministerio Público que no acudió a supervisar el festival porque se encontraba atendiendo otro evento que consideraba de mayor importancia.

La familia de Miguel Ángel calificó la vinculación a proceso como un avance en su búsqueda de justicia, después de los recursos y procedimientos judiciales que, según denunció, han retrasado el esclarecimiento de los hechos.

PRÓXIMA AUDIENCIA. El 18 de octubre se resolverá la situación jurídica de tres empresas y siete personas físicas imputadas por el homicidio, luego de que solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para que el juez determine si las vincula a proceso.

Las empresas señaladas son Operadora Eclectic, S.A. de C.V.; La Agencia de los Socios, y O.N. Producciones Creativas, relacionadas con la administración, organización y producción del festival, respectivamente.

Según la imputación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las empresas organizadoras y productoras tomaron las decisiones de ingresar e instalar las grúas tipo Genie, pese a que no estaban autorizadas.

La familia de Miguel Ángel sostiene que es necesario determinar la responsabilidad tanto de quienes decidieron instalar las estructuras como de quienes tenían la obligación de prevenir riesgos para las personas asistentes y trabajadoras del festival.

El proceso, según la familia de Miguel Ángel, también tiene como antecedente los acuerdos alcanzados en mayo de 2026 entre la familia de Berenice Giles Rivera, dos de las empresas y las ocho personas físicas imputadas, incluida María del Pilar “N”, en cuyo marco se otorgó el perdón correspondiente.

La continuación de la audiencia inicial está programada para las 10:00 horas del domingo. Antes, a las 09:15 horas, la familia de Miguel Ángel convocó a los medios de comunicación a un pronunciamiento público previo a su ingreso a la sala.

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MSL