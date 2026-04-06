Fiscalía busca imputar a empresas y organizadores de AXE Ceremonia por muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas

A un año de la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, durante el festival AXE Ceremonia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aseguró que cuenta con “todos los elementos” para imputar a los probables responsables.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján sostuvo que tras una “investigación muy rigurosa” se identificaron los distintos tipos de responsabilidad por la caída de una plataforma tipo tijera que aplastó a los fotógrafos durante el evento en el Parque Bicentenario, el 5 de abril de 2025.

Detalló que la FGJCDMX ha solicitado la audiencia inicial para imputar a los organizadores del AXE Ceremonia; a las empresas encargadas de elaborar y supervisar el plan de Protección Civil; al responsable directo de dicha supervisión; así como a la empresa que contrató la instalación de la grúa y a la que colocó la estructura.

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Hasta ahora, tres empresas han sido señaladas como presuntas responsables

Operadora Eclectic, S.A. de C.V.

Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V.

O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V.

No obstante, Alcalde Luján indicó que, aunque se ha intentado formular la imputación, la asesoría jurídica de una de las víctimas ha solicitado de manera reiterada diferir la audiencia inicial .

La Razón informó el pasado 18 de marzo que la empresa Operadora Eclectic, S.A. de C.V., y abogados de la familia de Berenice Giles Rivera, entre ellos uno que es servidor público de la Ciudad de México, han retrasado la judicialización del caso.

“Entendemos que están revisando, ellos han dicho, entre otras cosas, se les ha otorgado los mecanismos de mediación para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permite el derecho penal en estos casos de homicidio culposo, pero hay descontento de una de las víctimas, quienes han incluso presentado una denuncia en contra de asesores jurídicos, por estar retrasando la justicia en estos casos”, señaló la fiscal.

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cehr