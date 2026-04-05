Protestan con ‘Anticoncierto’ contra impunidad en muerte de Miguel y Berenice en AXE Ceremonia

Organizan Anticoncierto frente a Parque Bicentenario para protestar por muerte de Miguel y Berenice, ocurrida el año pasado.

Familiares e integrantes del colectivo “Hoy Somos Todo Por Miguel” se manifiestan este domingo con un “anticoncierto” para exigir justicia por la muerte de Miguel Rojas y Berenice Giles, ocurrido hace un año por la caída de una grúa decorativa en una edición del festival AXE Ceremonia.

Frente a las puertas del Parque Bicentenario, sede del festival donde ocurrió la tragedia, los manifestantes montaron un templete desde donde leen pronunciamientos y presentan actos musicales, con el objetivo de honrar la memoria de los fotógrafos y continuar con la exigencia de justicia por este caso.

Así lo expresó en su intervención Tábata Salas, abogada de la familia de Miguel Rojas, quien aseguró que la búsqueda de justicia no es solo castigar a los responsables, sino también “garantizar que no vuelva a pasar”.

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"No fue coincidencia, fue negligencia". 📣 En la entrada del Parque Bicentenario, dónde ocurrió la tragedia del Festival Axe Ceremonia en 2025, la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas ofrece un "anticoncierto" para exigir justicia. 🫵



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En este sentido, la defensora enfatizó que integrantes del colectivo han impulsado la aprobación de la Ley para la Protección del Trabajo Periodístico, que busca garantizar seguridad para los trabajadores del gremio, e hizo un llamado a las autoridades capitalinas a discutir la iniciativa conjuntamente.

“Hacemos un llamado a que se abra un espacio de diálogo y podamos discutir esta ley, para que escuchen y se construya de manera conjunta una ley que responda a lo que este caso nos está enseñando”, dijo Tábata Salas.

A propósito, la defensora aseguró que, de aprobarse esta ley, nuestro país podría sentar un precedente en derechos laborales para los periodistas y para la procuración de justicia en casos de negligencia como el que, acusa, ocurrió en la muerte de Miguel y Berenice.

▶ #Vídeo | 🎨⚖️ Memoria y exigencia de justicia



Con dibujos, música y arte, la familia de Miguel Ángel Rojas exigió justicia a un año de su asesinato y el de Berenice Giles, durante el AXE Ceremonia.



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“Este caso tiene el potencial de marcar un precedente, de demostrar que en México sí es posible exigir responsabilidad penal a empresas cuando sus decisiones son fallidas, de demostrar que nadie es intocable”, dijo la defensora.

“Pero también tiene el potencial de demostrar algo más importante: que la memoria, cuando se organiza, cuando se vuelve colectiva, puede transformar la realidad. Informar no puede costar la vida”, abundó.

Tábata Salas concluyó que el movimiento “no busca venganza, sino justicia”, e hizo un llamado a recordar a los fotoperiodistas fallecidos y seguir alzando la voz contra la suya y otras injusticias.

“Trabajar no puede implicar morir, la seguridad no puede seguir siendo opcional. Hoy Miguel no está físicamente aquí, pero está en cada exigencia, en cada canción y en cada persona que decidió no guardar silencio”, concluyó.

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