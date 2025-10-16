Caso Axe Ceremonia: Conceden amparo a familia de Berenice Giles

La familia de la fotoperiodista Berenice Giles Rivera, fallecida el 5 de abril en el festival musical Axe Ceremonia 2025, recibió un amparo federal para frenar la judicialización del caso, en tanto no se resuelvan las investigaciones pendientes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Entre ellas, su petición de imputar a Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV, mejor conocida como Ocesa, filial de la empresa estadounidense Live Nation Entertainment y coorganizadora del evento.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Cuarto en Materia Penal en la Ciudad de México, en posesión de La Razón, la audiencia inicial del caso, prevista para este 16 de octubre quedó sin efecto.

Así el proceso judicial del caso por homicidio culposo por la caída por la caída de una plataforma, donde también falleció el fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández.

La familia Giles Rivera agregó que, tras varias semanas de protestas en los órganos de justicia, el Poder Judicial de la Ciudad de México los recibió en una Audiencia de Omisiones, donde otra Jueza de Control ordenó al Ministerio Público volver a revisar la petición de imputar a Ocesa como coorganizadora del evento y a Servicios de Protección Privada Lobo, SA de CV, filial de Ocesa y encargada de seguridad de ese festival.

El abogado Fabián Victoria, defensa de la familia, celebró las decisiones de ambos jueces y enfatizó la responsabilidad de la fiscalía local, encabezada por Bertha Alcalde Luján.

“La fiscalía está obligada a obedecer lo que la jueza de control ordena, de no hacerlo cometería desacato, corremos el riesgo de que al volver a revisar se siga insistiendo en que OCESA y LOBO no deben ser acusados, queremos esperar a que la Fiscalía haga lo correcto”, comentó en un comunicado.

Por su parte, el padre de Berenice, Raul Giles, comentó que este acto representa un avance para ellos en su acceso a la justicia. Giles, quien lleva más de medio año luchando por justicia por su hija, concluyó con su esperanza de que la ministerio público encargada del caso lo abandoné.

“Esperamos que la Ministerio Público Karina se aparte de la investigación, pues también fue denunciada por sus omisiones. Queremos una nueva autoridad que nos escuche y tenga un trato más humano hacia nuestro caso”, agregó.

“Estamos agotados emocionalmente, lidiando con un duelo por la pérdida de mi hija y contra la violencia institucional de este país, por lo que este acto me parece una pequeña luz en medio de tanta adversidad, espero que esta vez se haga lo correcto”, concluyó el padre de Berenice Giles.

