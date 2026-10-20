Ciudad de México brilla en IMEX America y atrae grandes congresos globales

Representantes de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México durante su exitosa participación en la plataforma global IMEX America 2026, celebrada en Las Vegas, Nevada.

La Ciudad de México concluyó con éxito su participación en IMEX America 2026, la plataforma global más relevante para la industria de reuniones celebrada en Las Vegas, Nevada, posicionando a la capital del país como un destino altamente competitivo, innovador y de clase mundial para la atracción de grandes congresos, convenciones y eventos de alto nivel.

Durante la feria, la delegación de la capital entabló encuentros institucionales de alto nivel. Entre ellos destaca la reunión con Ray Bloom, Fundador de IMEX a nivel mundial, quien reconoció la hospitalidad y calidez de los capitalinos como una experiencia inolvidable; con Richard L. “Tick” Segerblom, Comisionado del Condado de Clark en Nevada, con quien se exploraron esquemas de cooperación e intercambio de buenas prácticas en materia de turismo deportivo, entretenimiento y proyección internacional; así como con Thiago Ferreira, representante de Minas Gerais, Brasil, para avanzar en acuerdos de colaboración y promoción turística conjunta entre ambos destinos.

Autoridades turísticas capitalinas impulsan la atracción de eventos de gran formato. ı Foto: Gobierno CDMX

“La participación de la Ciudad de México en ferias globales como IMEX es fundamental para consolidar nuestra posición como la capital cultural, económica y de convenciones de América Latina. La instrucción de nuestra Jefa de Gobierno, es clara, mostrar al mundo que se cuenta con la capacidad instalada, la conectividad y la calidez para recibir grandes eventos internacionales, traduciendo cada convención en desarrollo económico compartido, empleos y beneficio directo para nuestra comunidad”, destacó la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.

La presencia constante en foros internacionales de esta magnitud resulta clave para fortalecer la marca ciudad y mantener a la capital en la conversación de los grandes circuitos globales de negocios, generando una cadena de valor que impacta positivamente en el desarrollo económico y turístico de las 16 alcaldías.

Estados Unidos se ha consolidado como el principal mercado internacional para la capital, registrando un total de 974,100 llegadas de turistas a la Ciudad de México durante el periodo de enero a junio de 2026, lo que representa un incremento del 4.8% en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta sólida dinámica turística se ve respaldada por una robusta conectividad aérea de más de 300 vuelos semanales entre la Ciudad de México y diversas metrópolis estadounidenses, destacando conexiones directas con Los Ángeles, Houston, Miami, Nueva York, Chicago y Dallas.

La delegación unificada de la capital sostuvo encuentros de alto nivel con líderes internacionales de la industria de reuniones y congresos globales. ı Foto: Gobierno CDMX

Durante las jornadas de trabajo en IMEX America, la delegación de la capital entabló negociaciones clave con asociaciones internacionales para la atracción de congresos de gran formato. Entre los acercamientos de mayor relevancia destaca la postulación de la Ciudad de México para albergar la convención internacional del Airports Council International (ACI) prevista para 2031, la cual reuniría a más de 2,200 líderes del sector aeroportuario. De igual forma, se prospectó la realización de un encuentro global en noviembre de 2027 especializado en ingeniería y tecnología con más de 1,500 especialistas, así como convenciones médicas y corporativas programadas para 2027 y 2028.

“IMEX America nos permitió entablar un diálogo directo con los principales tomadores de decisión del sector a nivel global. Confirmamos el enorme interés que despierta la Ciudad de México, no solo por contar con recintos de vanguardia, sino por ofrecer una experiencia integral que fusiona tecnología, grandes eventos deportivos, gastronomía y una identidad cultural vibrante. Nuestra capital tiene el Corazón Grande y está lista para albergar los encuentros internacionales que marcarán el futuro de la industria”, comentó Jennie Shrem Serur, Directora General del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

La presencia de la Ciudad de México permitió diversificar la captación de eventos hacia sectores emergentes como el gaming e industrias creativas para 2,000 asistentes, la atracción de grupos de turismo de lujo para 2027, y el diálogo con agencias internacionales para promover experiencias culturales en mercados de Asia (Indonesia, Filipinas, China y Malasia) y Medio Oriente. Adicionalmente, se entablaron conversaciones con los organizadores del Ballon Museum (con sedes en Nueva York y Londres) para explorar a la Ciudad de México como futura sede de este proyecto cultural de alcance global.

Con más de 140 reuniones concretadas y una sólida agenda de alianzas institucionales, la Ciudad de México reafirma la importancia de participar activamente en las principales plataformas turísticas del mundo, asegurando eventos globales que detonen la derrama económica y la proyección internacional de la capital en los próximos años.

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