Reporta Turismo 660 estancias tipo Airbnb registradas en CDMX

Desde el 21 de mayo y hasta el 26 de septiembre de este 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México logró el registro de 660 estancias turísticas eventuales en la capital, aunque el sitio Inside Airbnb registra al menos 30 mil 103 alojamientos temporales que son ofrecidos sólo en la aplicación.

La directora de Competitividad Turística de la dependencia local, Vanessa López González, confirmó a La Razón que, al momento, la autoridad turística local aún trabaja para regularizar a la gran mayoría de este tipo de inmuebles, los cuales suelen rentarse en plataformas como Airbnb, Booking, Despegar o Vrbo.

Debido a esto, si se elaborara un promedio diario con las cifras brindadas por la secretaría, luego de los primeros 128 días de la puesta en marcha de este censo, se habría logrado la inscripción de 5.1 estancias diarias.

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El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el 21 de mayo pasado la habilitación de la Plataforma de Registro de Estancias Turísticas Eventuales.

“El registro está funcionando, porque está abierto las 24 horas. Recibimos llamadas todo el tiempo haciendo consultas. Es un registro sobre todo para conocer el sector, porque nosotros trabajamos un poquito a ciegas, no sabíamos exactamente cuántas plataformas había disponibles, quiénes son los anfitriones, quién las compone y ese tipo de cosas”, externó la servidora pública.

La contabilización de estas viviendas fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 21 de mayo, momento en el cual las personas y empresas que arrendaran dichos espacios tendrían que hacer una inscripción individual ante la autoridad turística.

Para realizar el registro, cada propietario debe cumplir con seis requisitos: contar con identificación oficial, tener un Registro Federal de Contribuyentes activo, acreditar la propiedad de un sitio, disponer de una póliza de responsabilidad civil, presentar reportes de actividad semestral y desglosar los nombres de las plataformas donde se ofertará cada predio.

8 Usuarios de Airbnb ofrecen más de 100 inmuebles cada uno

Además, cada anfitrión tendrá como límite el registro de tres inmuebles, ya que de superar esta cifra, la persona en cuestión tendría que operar formalmente como establecimiento mercantil, según lo expuesto por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital.

Desde el anuncio oficial de este censo y al corte de la última información brindada por la Secretaría de Turismo, ya se logró el registro exitoso de las plataformas Booking y Despegar, mientras que el resto de las aplicaciones aún están en proceso de regularizarse.

“Sabemos que hay posturas por parte de las plataformas, pero tenemos también mucho diálogo con Airbnb, que es la más grande y la que más usuarios tiene. De hecho, hemos tenido sesiones de Zoom y presenciales a cada rato. Es un logro grande tener ya plataformas registradas”, dijo López González, quien afirmó que pronto habría noticias en los avances de este registro.

Al margen de lo anterior, la funcionaria local resaltó que la inscripción de anfitriones avanza de manera muy positiva, luego de que la Secretaría de Turismo ya lograra dar su aval a 764 personas.

224 Por ciento subió, entre 2000 y 2020, este alojamiento

A partir de este dato, López González calculó que poco más de 35 por ciento de la población registrada corresponde a adultos mayores, quienes han encontrado en la renta de estancias turísticas eventuales una buena oportunidad para obtener un ingreso adicional.

Lo anterior implica que un aproximado de 264 anfitriones superan los 60 años de edad, por lo que, a pesar de las barreras tecnológicas, ya cuentan con documentación en regla para poder ofrecer sus predios a visitantes nacionales y extranjeros para su alojamiento temporal.

Si bien es cierto que la Secretaría de Turismo aún tiene en revisión una cantidad de 118 casos por diversas situaciones ligadas a estancias temporales, López González aclaró que las anomalías detectadas no son actos de mala fe, sino otro tipo de inconvenientes.

“Por lo regular nos damos cuenta de que estas situaciones no son acciones de mala fe. Son temas de desconocimiento. Como que tal vez mi papá me heredó la casa, pero no la ha puesto a mi nombre y tengo mal este documento. Otra es que el predial luego no está a nombre de quien hace el registro, o que la gente no siempre tiene muy claro qué pagos hacer”, mencionó la directora.

Por estos motivos, las irregularidades señaladas por Vanessa López se consideran normales, debido a que las personas que intentan registrar una estancia turística eventual no cuentan con experiencia previa en materia mercantil.

ESPACIOS DISPONIBLES ı Foto: Especial

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Esto explica que, en múltiples casos, los solicitantes no estén familiarizados con los requisitos en materia de protección civil o responsabilidad legal, tópicos que fungen como los principales obstáculos para agilizar la inscripción de ciertos anfitrione de aplicaciones.

Semejante situación orilló a que la Secretaría de Turismo local haya brindado al menos 360 asesorías para efectuar la regularización de algunos inmuebles (de mayo a septiembre), con lo cual se ha puesto énfasis en la obtención de documentos como boletas prediales o comprobantes de servicios.

“Hay algunas asesorías que serán una llamada de 10 minutos, pero otras pueden ser que la misma persona haya ido tres días a la oficina. Aun así, la gente sale muy contenta, porque el equipo sí les brinda una asesoría muy personal”, comentó López González.