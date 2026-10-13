Alcaldes y legisladores presentan iniciativa para fortalecer las finanzas de los municipios

La propuesta busca modificar la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar más recursos a los municipios a partir de 2027.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, presentaron ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, que busca incrementar las participaciones federales a partir de 2027 para fortalecer las finanzas locales y recuperar la capacidad de los gobiernos municipales para atender las necesidades de la ciudadanía.

Al presentar la iniciativa, Daniel Carrillo señaló que la desaceleración económica y la caída en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer semestre del año representan una pérdida de 6,000 millones de pesos para estados y municipios. Ante este panorama, el alcalde planteó reconfigurar el Pacto Fiscal, tras casi 50 años de su creación, para que se distribuya el 22% de la recaudación federal participable por concepto de participaciones federales.

Por su parte, Mauricio Tabe afirmó que desde hace ocho años la Federación ha mantenido una política de desmantelamiento de la vida municipal mediante la eliminación de fondos y recortes de recursos federales. Sostuvo que la intención no es lograr un gobierno municipal rico, sino uno digno dotado de instrumentos para servir. Asimismo, advirtió que la medida representa un reclamo a la Federación y un llamado de atención a los diputados del oficialismo.

En tanto, la diputada Kenia López Rabadán confirmó el respaldo a la propuesta en defensa de los recursos ciudadanos y exigió garantizar la autonomía municipal en materia del impuesto predial. Además, se pronunció en contra de las reformas y consultas en la Zona Metropolitana del país, rechazando lo que calificó como “predialazo” y abusos de poder desde la Federación.

Finalmente, el diputado Federico Döring aseveró que México requiere un nuevo federalismo que contemple una redistribución más equitativa de los recursos, en lugar de concentrarlos en grandes obras del gobierno federal o en el endeudamiento público.

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JVR