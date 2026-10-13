Coyoacán seguirá apostando por las próximas generaciones, asegura Giovani Gutiérrez

La alcaldía Coyoacán superó los 60 planteles de educación básica intervenidos durante la administración de Giovani Gutiérrez.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, encabezó la entrega de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación realizados en la Escuela Secundaria Diurna No. 229 Ludmila Yivkova, ubicada en la colonia Pedregal de Carrasco.

Con esta obra, la administración local superó los 60 planteles de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— intervenidos durante los cinco años de su gestión.

El funcionario destacó que Coyoacán es prácticamente la única demarcación capitalina que ha ejecutado mantenimiento en escuelas públicas de nivel básico. Precisó que las labores se efectuaron durante periodos vacacionales para evitar interrupciones en el ciclo escolar y brindar mejores condiciones educativas a las futuras generaciones.

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Durante el acto estuvo acompañado por la directora del plantel, Edith Auza Real, así como por representantes de la asociación de madres y padres de familia.

En #Coyoacán trabajamos 24/7, para garantizar el desarrollo integral de nuestras próximas generaciones, por ello, seguimos rehabilitando los planteles educativos de nivel básico 👩🏻‍🏫📚👧🏽. Aquí, en Pedregal de Carrasco, dimos mantenimiento mayor a la Secundaria Diurna #229 “Ludmila… pic.twitter.com/tM6mhwBRGw — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) October 12, 2026

Gutiérrez Aguilar afirmó que su gobierno invierte de manera integral en infraestructura deportiva —como gimnasios, albercas y deportivos—, además de mejorar la iluminación pública y el estado de las calles. Subrayó que el objetivo central de estas acciones es ofrecer espacios dignos para las familias de la demarcación y fortalecer el entorno social de la juventud.

Por su parte, la directora general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Martha Amalia Elguea Viniegra, detalló las especificaciones técnicas de la obra. En las aulas se colocaron puertas nuevas e iluminación LED, mientras que en dos edificios se impermeabilizaron casi 1,000 metros cuadrados de techos para reparar filtraciones de agua. Asimismo, se renovaron ventanas, vidrios, muros, techos y barandales dañados.

En las áreas exteriores de la secundaria se reemplazaron tramos de malla ciclónica, se dio mantenimiento a la barda perimetral y se construyeron cuatro rampas de acceso. A su vez, en los sanitarios se renovaron pisos, recubrimientos de paredes y divisiones, e instalaron inodoros, lavabos, llaves y espejos nuevos.

Finalmente, la directora del plantel, Edith Auza Real, agradeció la intervención de la alcaldía y señaló que en los 45 años de historia de la escuela no se había ejecutado una obra de tal magnitud. La comunidad escolar se comprometió a cuidar y conservar las instalaciones rehabilitadas.

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JVR