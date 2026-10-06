Retiran 100 toneladas de cable en desuso en Coyoacán, CDMX

La estrategia permanente de ordenamiento territorial e intervención de espacios públicos fue encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Vecinos de Coyoacán cuentan ahora con espacios públicos más limpios y seguros, luego de que la demarcación alcanzara el retiro de 100 toneladas de cableado en desuso en sus vialidades.

La medida beneficia directamente a familias de 76 colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales. En total, las cuadrillas han intervenido más de 280 kilómetros lineales de infraestructura aérea a lo largo de 522 calles del territorio coyoacanense.

Las labores buscan eliminar la saturación en los postes y retirar el enredo de cables obsoletos que representa un peligro constante para peatones, automovilistas y la imagen urbana en la Ciudad de México.

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La estrategia de ordenamiento territorial inició en mayo de 2022 en el Centro Histórico de Coyoacán. Ante la alta acumulación de cables tirados o fuera de funcionamiento, el gobierno local amplió las labores hacia todas las zonas de la demarcación.

Para sostener los trabajos, la alcaldía firmó un convenio formal con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).

Sobre estas acciones, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que el proyecto forma parte de una política pública permanente para ordenar el entorno urbano y garantizar un espacio público con mayor mantenimiento.

“Un gobierno que planea, se organiza, se coordina, ejecuta y controla, es un gobierno que tiene una estrategia. Se dice fácil, pero es prácticamente un trabajo artesanal; por eso era importante la colaboración con las empresas”, señaló el edil.

Giovani Gutiérrez retira 100 toneladas de cableado obsoleto en Coyoacán. ı Foto: Especial.

En los trabajos participan representantes y cuadrillas de empresas telefónicas y de televisión por cable como Megacable y Totalplay, firmas que refrendaron su postura de mantener labores conjuntas con las autoridades capitalinas.

Por su parte, la Dirección General de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la demarcación detalló que la extracción del material en desuso disminuye riesgos estructurales y mejora la visibilidad en calles y avenidas.

Con este avance, Coyoacán se consolida como la primera alcaldía de la Ciudad de México en implementar un esquema sistemático de retiro de red obsoleta, iniciativa que ha comenzado a replicarse en otras áreas de la metrópoli.

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JVR