Coyoacán e INEA firman convenio para combatir el rezago educativo

La renovación del marco de colaboración interinstitucional fue ratificada por las autoridades de la alcaldía Coyoacán.

Los habitantes de Coyoacán mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir, o bien que mantengan inconclusos sus estudios de nivel básico, contarán con nuevas opciones institucionales para completar su formación escolar de manera totalmente gratuita.

Lo anterior responde a la renovación del convenio de colaboración firmado entre las autoridades de la alcaldía capitalina y la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en la Ciudad de México.

La estrategia contempla atender prioritariamente a más de 5 mil adultos mayores en la demarcación que aún no aprenden a leer ni a escribir, acercando personal docente especializado y materiales didácticos directamente a las colonias y barrios.

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De igual forma, el programa educativo busca certificar en educación primaria a 16 mil 972 personas y regularizar en el nivel secundaria a 44 mil 43 vecinos que no concluyeron dicho trámite académico obligatorio.

Durante el acto oficial, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la finalidad del proyecto consiste en garantizar un acceso equitativo a las herramientas básicas de aprendizaje para todas las familias coyoacanenses.

“Sumamos esfuerzos para hacer realidad el acceso a la educación, tanto para los grupos prioritarios como para jóvenes y adultos que no hayan cursado o terminado sus estudios”, afirmó el edil durante el evento.

El compromiso de llevar opciones de aprendizaje gratuitas a todas las colonias fue expuesto por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar. ı Foto: Especial.

Gutiérrez Aguilar agregó que el gobierno local ha trabajado en renovar la infraestructura de los planteles escolares públicos de la demarcación para asegurar un entorno óptimo de aprendizaje para las futuras generaciones.

Por su parte, Israel Aguilar Alonso, representante del INEA en la capital, subrayó que el trabajo coordinado permite ampliar la cobertura territorial e incentivar la integración comunitaria de las personas rezagadas.

De acuerdo con registros oficiales del INEGI, el índice de analfabetismo en Coyoacán se redujo del 1.1% en 2020 al 1.0% en 2025, colocándose como una de las cifras más bajas de la CDMX y por debajo del promedio nacional de 4.7%.

Por último, Fernando Cravioto, director general de Desarrollo Social local, enfatizó que la atención del rezago educativo constituye una prioridad impostergable para cerrar brechas y ofrecer nuevas oportunidades de vida en la demarcación.

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JVR