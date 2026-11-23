La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que en los primeros dos años de su gobierno se han invertido más de 14 mil 300 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de escuelas públicas y apoyo a la población estudiantil de la capital del país.

Al encabezar la entrega de tarjetas a representantes de 628 planteles educativos del programa “La Escuela es Nuestra‐Mejor Escuela 2026”, de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, la mandataria capitalina aseguró que lo que se quiere es que todas las escuelas de la ciudad sean transformadas.

En ese sentido, desglosó los recursos que su administración ha destinado para mejorar la infraestructura de planteles y los apoyos brindados al estudiantado.

“Así que, en total, en estos dos años, hemos invertido 14 mil 306 millones de pesos para beneficiar a las niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México; desde sus escuelas, las escuelas públicas”, aseguró desde las instalaciones de la primaria Gral. Juan de la Luz Enríquez, en la alcaldía Iztacalco.

Detalló que con el programa Mi Beca para Empezar, en su administración ha destinado 7 mil 491 millones de pesos en beneficio de niñas y niños de preescolar y primaria; mientras que para estudiantes de secundaria se ha destinado, en dos años, mil 979 millones de pesos para uniformes y útiles escolares, mientras que, paralelamente, el Gobierno de México apoya con la Beca Rita Cetina para que continúen con sus estudios.

Brugada Molina señaló que a través del Programa de Desayunos Escolares se han destinado mil 797 millones de pesos, y que con el Programa La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026 se han destinado —en dos años— 560 millones de pesos.

Resaltó la puesta en marcha de otros programas para el mejoramiento de planteles en beneficio de las y los estudiantes, como el Programa 1, 2, 3 por Mi Escuela, que ha distribuido mil 562 millones de pesos, destinando 2 millones de pesos por plantel a más de 700 centros escolares para renovar lo que se necesite.

Asimismo, informó que se han destinado 462 millones de pesos al programa “Mixtli Digital”, orientado a equipar aulas con tecnología educativa; 165 millones de pesos al programa “Do, Re, Mi, Fa, Sol”, que promueve la enseñanza musical en las escuelas públicas; 96 millones de pesos al programa “Vida Plena, Corazón Contento”, enfocado en la salud mental y emocional de estudiantes de secundaria y preparatoria, y 192 millones de pesos para el fortalecimiento de comedores y comidas calientes en escuelas

Respecto al programa “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026”, indicó que se ha brindado mantenimiento a 2 mil 309 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, y en este día 628 planteles recibieron entre 50 mil y 250 mil pesos para el mantenimiento menor, recursos que salen de criterios públicos que tienen que ver con el número de estudiantes, de aulas y el grado de desarrollo social de la colonia.

A los representantes de esos planteles se les entregarán dos tarjetas electrónicas; con la primera, podrán contratar obras para mejorar la infraestructura, y con la segunda podrán comprar mobiliario y equipamiento para los salones.

Recordó que este programa nació en la Ciudad de México cuando la jefa de Gobierno era Claudia Sheinbaum Pardo, la hoy presidenta de México, y cuya característica principal es que participa la comunidad escolar, donde madres y padres de familia, tutoras y tutores son los que llevan a cabo la ejecución del programa. La atención y mejoramientos rápidos dependen de la manera en cómo se organizan los comités.

“Queremos que las escuelas sean lo mejor que les pase a nuestras niñas y niños. Que las escuelas se conviertan en el mejor espacio público. Las escuelas tienen que ser lo mejor del espacio público, tiene que ser el corazón de la comunidad y tienen que estar muy bien”, afirmó.

Al tomar la palabra, el comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN), Romeo Arturo Evia Loya, destacó que el programa “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026” refleja el compromiso del Gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, con el fortalecimiento de la educación pública y el mejoramiento de las condiciones de los planteles, mediante el trabajo conjunto con las comunidades escolares.

Reconoció, particularmente, la participación de madres y padres de familia que integran los comités de ejecución y vigilancia, quienes dedican tiempo y experiencia para seleccionar los trabajos, contratar servicios y procurar el uso adecuado de los recursos en beneficio de sus escuelas.

Asimismo, señaló que este programa se complementa con otras acciones como 1, 2, 3 por Mi de Escuela y Mi Beca para Empezar, con las que se amplían los apoyos a las comunidades educativas y se contribuye a garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

A su vez, María Guadalupe Nolasco Amador, integrante del Comité de Ejecución de la primaria Gral. Juan de la Luz Enríquez, reconoció el impacto del programa “La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela 2026”, al señalar que brinda a madres y padres de familia la oportunidad de participar directamente en las decisiones sobre el mejoramiento de sus planteles, desde la identificación de las necesidades prioritarias hasta el conocimiento de los presupuestos y la supervisión de los trabajos.

Agradeció a la jefa de Gobierno por impulsar este esquema que permite a las comunidades escolares involucrarse en el destino de los recursos y tener certeza de que se administren con transparencia, se ejerzan de manera íntegra y se traduzcan en mejores espacios educativos para niñas, niños y jóvenes, particularmente para quienes requieren atención especializada.

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