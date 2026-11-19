Clara Brugada destacó que la regularización de inmuebles representa la herramienta más efectiva para combatir de manera preventiva el delito de despojo y proteger el patrimonio ciudadano.

Más de 12 mil familias capitalinas cuentan desde hoy con certeza jurídica sobre sus viviendas, tras la entrega masiva de escrituras y testamentos encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

El evento, realizado en el Estadio Fray Nano de la alcaldía Venustiano Carranza, facilitó 12 mil 883 documentos patrimoniales con subsidios gubernamentales que reducen los costos notariales a rangos de entre 733 y 2 mil 199 pesos.

Durante el acto, Brugada destacó que la regularización de inmuebles representa la herramienta más efectiva para combatir de manera preventiva el delito de despojo y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

“Una escritura es el documento que acredita legalmente la propiedad de una vivienda. Significa que una familia puede demostrar que su casa le pertenece y que cuenta con una protección fundamental”, afirmó la mandataria.

Asimismo, la funcionaria explicó que tramitar un testamento evita disputas familiares prolongadas y gastos excesivos en juicios hereditarios, garantizando un traspaso de propiedades de forma ordenada y pacífica.

Más de 12 mil familias capitalinas cuentan con certeza jurídica sobre sus viviendas tras la entrega masiva de escrituras y testamentos encabezada por Clara Brugada Molina. ı Foto: Especial.

Para el próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México alistará un programa de escrituración masiva en coordinación con la administración federal, además de nuevos estímulos fiscales para acelerar juicios testamentarios pendientes.

“Estamos combatiendo frontalmente el despojo con la fuerza de la ley, y al mismo tiempo fortalecemos la seguridad patrimonial de las familias como estrategia preventiva para cerrar las puertas al fraude”, enfatizó Brugada.

El plan de regularización abarca zonas con un rezago histórico en la tenencia de la tierra, beneficiando a habitantes de colonias en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.

Entre los predios atendidos destacan asentamientos como La Angostura, San Bartolo Ameyalco, Lomas de la Estancia y Santo Domingo de los Reyes, donde los vecinos esperaron décadas para obtener sus títulos.

La Dirección General de Regularización Territorial confirmó que los trámites entregados representan un ahorro superior al 50 por ciento en comparación con las tarifas del mercado notarial privado en la capital.

En el @GobCDMX tenemos el compromiso claro de cuidar lo que te pertenece, con respaldo legal y cerrando la puerta a cualquier intento de abuso y despojo.



Y quiero dejar algo muy claro, por mucho que intenten distorsionar nuestras acciones, en la #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/kC9PrtBo4I — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 19, 2026

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JVR