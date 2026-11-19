En el Metro, cuidarte es parte del viaje. Como resultado de las acciones de seguridad implementadas mediante el operativo Quetzalcóatl, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se registra una disminución del 58% en el número de carpetas de investigación por robo con violencia al interior de la red, que diariamente ofrece alrededor de cinco millones de viajes.

Entre enero y octubre de 2025 se iniciaron 33 carpetas de investigación por robo con violencia, mientras que en el mismo periodo de 2026 se contabilizaron 14, lo que representa una reducción del 58%.

De enero a octubre del presente año, en los 14 casos reportados se logró la presentación de los presuntos responsables ante el Ministerio Público.

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Destacan los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que hubo cero delitos de robo con violencia. Asimismo, durante septiembre y octubre se contabilizó un caso en cada mes, de acuerdo al número de carpetas de investigación reportadas.

El operativo Quetzalcóatl, que inició por instrucción del director general del Metro, Adrián Riubalcava Suárez, en mayo de 2025 cuenta con 5 mil 800 efectivos de la SSC-CDMX asignados a las 12 Líneas. Entre sus acciones contempla recorridos continuos e itinerantes en estaciones y trenes, ello con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para disminuir de forma permanente la incidencia delictiva en la red.

En este contexto, el Metro hace un llamado a las personas usuarias para que soliciten apoyo ante cualquier incidente de inseguridad que se presente durante sus traslados o al hacer uso de las instalaciones. Los elementos policiales y el personal de vigilancia del organismo están capacitados para brindar atención inmediata.

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FGR