La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, solicitó a la fiscalía capitalina y a la Contraloría local a llevar a cabo las investigaciones para esclarecer la muerte de un motociclista, ayer, quien perdió el control de su moto y chocó luego caer en un socavón en la alcaldía Venustiano Carranza.

En su mensaje, la mandataria capitalina lamentó el deceso del hombre cuando llevaba a la escuela a su hijo, quien en el accidente resultó herido y ya fue dado de alta del Hospital de Troncoso. El hecho ocurrió la mañana del miércoles en Eje 3 Oriente y Troncoso.

“Quiero comenzar expresando mis más profundas condolencias y toda mi solidaridad con la familia de la persona que ayer perdió trágicamente la vida en un accidente en nuestra ciudad. No hay palabras más capaces para aliviar una pérdida irreparable”, expresó.

Expreso mis condolencias y toda mi solidaridad a la familia de la persona que el día de ayer perdió la vida en un accidente.



Un hecho así no puede quedar sin respuestas. He solicitado respetuosamente a la @FiscaliaCDMX investigar a fondo para esclarecer lo ocurrido.



Desde el… pic.twitter.com/mtsgSJk1qA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 19, 2026

Brugada Molina mencionó que su administración dará seguimiento puntual al desarrollo de las indagatorias que lleven a cabo las respectivas autoridades con respeto a su autonomía y facultades.

Además, la Jefa de Gobierno envió su pésame a la familia del motociclista fallecido, la cual lo vela este jueves, y enfatizó en que cualquier responsabilidad acreditada debe tener las consecuencias legales y administrativas correspondientes.

En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México refirió que personal ya se reunió con la familia de la víctima para brindarle atención, asesoría y acompañamiento integral, el cual será permanente.

Además, refirió que, de acuerdo con un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la oquedad se formó por la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro. Junto con la alcaldía Venustiano Carranza la dependencia local hace las revisiones pertinentes.

La administración capitalina además refirió que ni en la línea H2O de esa secretaría ni en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana hay reportes al Gobierno de la Ciudad de México sobre este hoyo.

Importante | El Gobierno de la Ciudad de México #Informa. 👇🏻 pic.twitter.com/8TwCTF36JJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 19, 2026

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LMCT