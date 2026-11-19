Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres que, al parecer, ingresaron a un domicilio y sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un reloj de alta gama valuado en 400 mil pesos, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los oficiales sobre un robo a casa habitación, por lo que se trasladaron a las calles General Marcial Lazcano y Reyna, en la colonia San Ángel Inn.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 81 años de edad, quien refirió que, momentos antes, un grupo de personas ingresaron a su domicilio y lo amenazaron.

De acuerdo con el ciudadano, los sujetos sustrajeron un reloj valuado en 400 mil pesos, dos teléfonos celulares, una identificación oficial, una tarjeta bancaria, una bolsa y un perfume de marcas reconocidas, así como otra bolsa de color negro y una peluca del mismo color, para después escapar.

Con las características proporcionadas, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y, con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, localizaron a tres de los probables responsables calles adelante, donde les dieron alcance.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar al saltar las bardas de varios inmuebles, pero cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves.

Tras realizarles una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales les aseguraron los objetos reportados, los cuales fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.

Por estos hechos y a petición del denunciante, los policías detuvieron a tres hombres de 25, 33 y 42 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos recuperados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido de 25 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en 2020, mientras que el de 33 años registra tres ingresos por robo agravado en pandilla, en 2014 y 2016, y delitos contra la salud, en 2022.

#Importante | Derivado de un reporte por el delito de #RoboACasaHabitación en la @AlcaldiaAO, compañeros de la @SSC_CDMX, en coordinación con monitoristas del #C2Poniente, detuvieron a tres hombres, probables responsables de ingresar a un domicilio en la #ColoniaSanÁngelInn y… pic.twitter.com/hacrZqLBWz — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 19, 2026

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