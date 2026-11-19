CLARA BRUGADA e integrantes de su gabinete al recorrer el Ajusco, ayer.

Para mejorar y reforzar la seguridad a lo largo de los 22 kilómetros que comprende la zona de conservación de Tlalpan, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una serie de medidas que forman parte del proyecto Circuito Ajusco Seguro.

En conferencia, la mandataria capitalina destacó que la inversión para llevar a cabo estas mejoras fue de más de 83 millones de pesos y se centraron en la adquisición de varios sistemas de vigilancia.

EL DATO: EL GOBIERNO capitalino reporta que en octubre disminuyeron 51.4 por ciento las desapariciones en octubre respecto al mismo lapso de 2024.

Entre las acciones destacan la instalación de 179 cámaras de videovigilancia, 151 luminarias y tres sensores de reconocimiento de placas, de acuerdo con el titular del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

“Hoy está iluminado el circuito Ajusco con lámparas que se recargan con el sol. Aquí se está logrando combinar tecnología, sostenibilidad y seguridad con las videocámaras”, declaró Brugada Molina.

Aunado a estas mejoras, autoridades locales también destacaron la rehabilitación de todas las torres del C5 que ya existían en la zona, así como la instalación de conexión satelital que permitirá el monitoreo de todo lo que sucede dentro del circuito Ajusco en tiempo real durante los 365 días del año.

177 Personas fueron halladas durante octubre en la ciudad

Son tres los puntos donde autoridades locales, especialmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concentrarán el monitoreo de toda actividad ligada a posibles actividades ilícitas en el área: la entrada a la zona de conservación por la carretera Picacho-Ajusco, Pedro Moreno y la entrada al sitio por el paraje de Tlalpicaya.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México busca reducir los índices de inseguridad en una zona donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hubo un promedio de 1.2 desapariciones mensuales entre enero de 2019 y marzo del presente año.

ATENCIÓN A DESAPARICIONES. El Comisionado para la Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, especificó que, en lo que va del año, se han acumulado entre 10 y 20 reportes de personas desaparecidas en la zona del Ajusco y todos estos casos se han resuelto.

“Hemos tenido este año diversos reportes en la zona. Todos se han resuelto. Ninguno ha sido víctima. Eso es producto de la mejora de las condiciones que justamente pues han cambiado radicalmente, pero seguimos buscando personas.

“Aún falta instalar algunas cámaras, pero ésas deben estar en pleno funcionamiento este mismo año, tienen que quedar para iniciar el próximo año con todo instalado y en funcionamiento”, dijo.

El funcionario indicó además que hay un proceso de reforzamiento para encontrar a personas desaparecidas. Uno de esos casos es el de Ana Amelí García Gámez, de 21 años, cuyo paradero es desconocido desde julio del año pasado cuando hacía senderismo en el Ajusco.

Sobre este asunto, el comisionado explicó que ya se inició la búsqueda de la joven en Huitzilac, Morelos, tras contemplar otros puntos donde pudiera estar la joven.