Clara Brugada pone en marcha ‘La Ruta del Maíz’ de la RTP en Topilejo

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo a “La Ruta del Maíz” de la RTP, el 15 de noviembre de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha “La Ruta del Maíz”, con la que nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) reforzarán otras cuatro rutas para mejorar la movilidad en el pueblo de Topilejo, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Durante la presentación de estos autobuses eléctricos, la mandataria capitalina señaló que esta ruta es parte del compromiso de apoyar a los pueblos originarios de la Ciudad de México.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra de apoyar a las zonas más alejadas de la ciudad; las zonas donde está el corazón de la ciudad, el corazón de los pueblos. El día de hoy vamos a conocer ‘La Ruta del Maíz’, la ruta que estará acompañando a este gran pueblo de Topilejo” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo a “La Ruta del Maíz” de la RTP, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Brugada Molina señaló que su administración destina 2 mil millones de pesos para la adquisición de cerca de 400 autobuses eléctricos que permiten transformar la infraestructura de movilidad en la Ciudad de México, con el compromiso de implementar vehículos que no contaminen.

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“Nos cuestan casi el doble, pero estamos avanzando en no contaminar la Ciudad de México y que traigamos la mejor tecnología, la tecnología de punta en camiones, en autobuses, para el mejor pueblo de la ciudad: los pueblos originarios”, explicó.

Añadió que el presupuesto destinado para estas unidades eléctricas provienen del fideicomiso creado a partir del programa de Licencia Permanente, que ha permitido la compra de la flotilla.

La Jefa de Gobierno indicó que “La Ruta del Maíz” tendrá un costo asequible y accesible, y destacó que los autobuses son “seguros, cómodos”.

El horario de la ruta, de las 04:30 a las 23:00 horas, será supervisado por una comisión de vigilancia conformada por integrantes de la comunidad, de la RTP, de la alcaldía Tlalpan y de la Casa de Gobierno en la demarcación.

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo a “La Ruta del Maíz” de la RTP, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Brugada Molina indicó que se fortalecerán todas las rutas del transporte de Topilejo, como las que se dirigen hacia Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, Xochimilco y a la estación La Joya del Metrobús.

Asimismo, anunció que próximamente iniciará la segunda jornada de repavimentación, que tendrá como prioridad las vialidades de los pueblos originarios y las carreteras que los conectan, estrategia que va a iniciar durante la primera semana de diciembre..

“Vamos a repavimentar Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, que es donde está la mayoría de los pueblos originarios y en dónde más se necesitan” Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Por su parte, el director general de la RTP, Daniel Arcos Rodríguez, señaló que la puesta en marcha de “La Ruta del Maíz”, de San Miguel Topilejo a La Joya, amplía la cobertura del transporte público y beneficia a cientos de familias. Además, fortalecerá la conexión con otros puntos de la capital mediante las rutas 34B y sus ramales Topilejo-Estadio Azteca; Topilejo-Metro Universidad, y San Miguel Ajusco-Xochimilco.

Destacó que, antes de esta administración, el intervalo de paso de los autobuses en esta comunidad podía alcanzar una hora y media, mientras que con el nuevo servicio se reducirá a entre 10 y 15 minutos. Añadió que las unidades brindarán servicio desde las 4:30 horas hasta la medianoche, lo que permitirá mejorar las condiciones de traslado de la población.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que se analizan nuevas conexiones y propuestas de ordenamiento vial, en coordinación con autoridades federales, que serán presentadas para su evaluación, con el propósito de seguir mejorando la movilidad en esta zona de la capital.

Como parte de esta estrategia integral para mejorar la conectividad de los pueblos originarios del sur de la ciudad, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, anunció un programa de rehabilitación vial que atenderá carreteras y caminos intercomunitarios de las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Detalló que se intervendrán 21 vialidades que conectan a 27 pueblos originarios y 55 colonias, mediante trabajos de reencarpetado en aproximadamente 93 kilómetros, equivalentes a cerca de 900 mil metros cuadrados de superficie. Las obras contemplan la rehabilitación integral de la carpeta asfáltica con trenes de pavimentación especializados.

Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo a “La Ruta del Maíz” de la RTP, el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En Tlalpan, precisó, se atenderán alrededor de 26 kilómetros de vialidades estratégicas, entre ellas el Circuito Ajusco, la carretera Picacho-Ajusco y su conexión con Periférico, así como los corredores que comunican a San Miguel Topilejo con la carretera federal a Cuernavaca y distintas comunidades de Xochimilco. El arranque de los trabajos está previsto para la primera semana de diciembre de 2026.

cehr