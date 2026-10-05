BIC fabrica 7.5 millones de artículos al día en México y fortalece sus programas ambientales y sociales

La planta de BIC en Cuautitlán Izcalli fabrica 7.5 millones de artículos de escritura al día y se ha consolidado como el principal centro de suministro de la compañía en el continente americano; es decir, abastece al mercado mexicano y a otros países de la región. Además de su relevancia productiva, el complejo impulsa programas de responsabilidad ambiental y social.

“No solamente vemos el tema de producción, también el apoyo a nuestra comunidad, nosotros desde 2018 estamos trabajando para apoyar a diferentes comunidades alrededor de Cuautitlán Izcalli, que es realmente la parte que nos aplica a nosotros, tenemos una semana de la educación en la que apoyamos a diferentes escuelas”, indicó Rafael Ramírez, director de operaciones de la planta de BIC en México.

Instalaciones de la empresa en Cuautitlán Izcalli, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El Dato: La Factoría de BIC en Cuautitlán representa más del 36 por ciento de la producción de papelería a nivel global y exporta mercancías a más de 45 países.

En entrevista con La Razón, el directivo destacó que el compromiso que BIC tiene con las comunidades va a la par de sus proyecciones de manufactura: se espera que, al cierre de este año, se alcance la producción de 1.4 billones de artículos de escritura, y del total, 54 por ciento se destina hacia Estados Unidos y Canadá, mientras que el 28 por ciento es para proveer al mercado mexicano.

Lápices que la compañía produce en su planta del Estado de México. ı Foto: Especial

Para producir alrededor de 7.5 millones de productos al día, la factoría cuenta con una plantilla de 780 personas empleadas, donde el 59 por ciento son mujeres y el 41 por ciento son hombres; Rafael Ramírez sostuvo que el trabajo de cada una de ellas honra el ADN de la compañía: “no sabe fallar”.

19 Fábricas tiene la compañía a nivel mundial

“Con toda la manufactura que tenemos, queremos entregarles a nuestros clientes finales el producto que ellos están esperando, con la calidad que no es discutible, pero sobre todo para apoyar y soportar el regreso a clases”, comentó.

La fábrica de Cuautitlán Izcalli, actualmente, produce puntas de bolígrafo, tintas y seis familias de productos: plumas Cristal, Round Stic, Clic Stic y 4 Color; así como lápices mecánicos y cintas correctoras EZ Correct.

Para BIC es necesario que la producción de estos seis productos se acompañe con el uso de materiales reciclados y con procesos de economía circular para reducir la huella ambiental en su operación, “estamos buscando lo mismo: solamente tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Nosotros, por ejemplo, en BIC tenemos muchas iniciativas para cuidar el planeta”.

160 Países es en donde tiene presencia la empresa

La planta implementa procesos de economía circular para evitar el desperdicio de plástico excedente cuando se fabrican los bolígrafos; a través de máquinas, ese scrap se vuelve a triturar y se reincorpora a la línea de producción. De esa forma se reduce el uso de insumos y el costo de fabricación.

Línea de fabricación de una de las seis familias de productos que hace la marca. ı Foto: Especial

Es así como dos familias de productos son hechas con cerca del 98 por ciento del plástico reutilizado, mientras que el resto de las mercancías no, porque la empresa prioriza utilizar material virgen por razones de calidad en la punta y en la reserva de la tinta.

“Hacemos proyectos para reducir los desperdicios, reutilizar, es decir, tenemos máquinas que están en reciclaridad: una pieza que es plástica que puede utilizar algo que se le llama ‘colada’, que es el excedente de plástico que utilizas para que se pueda llenar la pieza, ese nosotros no lo tiramos”, indicó Rafael Ramírez.

El Tipp: Países es en donde tiene presencia la empresa

El director de operaciones señaló que han adaptado su estrategia a los cambios legislativos y normativos, así como a las necesidades del sector educativo mexicano, sin perder de vista la responsabilidad ambiental.

Sostuvo que, si bien debe ir en línea con la “tendencia” del color, tiene que mantener la sintonía con la reutilización de plásticos o utilizar materiales que sean menos contaminantes y, al mismo tiempo, lograr que el color del bolígrafo sea “atractivo” y que escriba bien, con la intención de que el cliente final tenga el producto que necesita.

La responsabilidad de la compañía de origen francés no se limita al cuidado ambiental dentro de la línea de producción, sino que abarca una responsabilidad con las comunidades donde opera y también con asociaciones en pro de las niñas y niños y de la educación.

Desde 2018, BIC ha realizado la Semana de la Educación, iniciativa que rehabilita infraestructura escolar y la donación de mobiliario y artículos de escritura: “Nos dedicamos a pintar, renovar, donar mobiliario y materiales o artículos de escritura, pero la parte más importante para nosotros es la convivencia, compartir con los chiquitines, con los papás y los maestros, tiempo, que para ellos es bien importante”. Con este proyecto, la empresa ha ayudado a 21 escuelas y a más de tres mil 800 alumnos sólo en Cuautitlán Izcalli.

La estrategia social también incluye alianzas con organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños y niñas; por ejemplo, con la Fundación Dibujando un Mañana, que busca erradicar el trabajo infantil en los tiraderos de basura del Bordo de Xochiaca en Chimalhuacán, Estado de México.

“Estamos apoyando más o menos a cerca de 150 niños, más maestros, padres de familia, más parte de la familia de estos chiquitines”, dijo.

Este año BIC retomó Pasos de Amor que apoya a estudiantes con uniformes y útiles escolares “y un regalo para hacerles un poquito más bonita la vida”.