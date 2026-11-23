En México, las principales amenazas de inseguridad que perciben las empresas extranjeras y nacionales, y que han tenido un incremento en los últimos dos años, son la extorsión, intrusión en instalaciones, el secuestro y la violencia en el lugar de trabajo, lo que ha provocado que una de cada cuatro compañías suspendieran operaciones en alguna de entidad y que el 17 por ciento haya reducido sus inversiones en el país, destacó la edición 11º Sondeo de Seguridad Empresarial 2026 de la American Chamber of Commerce (AmCham) México.

De acuerdo con el informe, respecto a 2024, en 2026 repuntaron las amenazas de alta preocupación para las empresas: la extorsión subió de 32 a 43 por ciento; el secuestro, de 26 a 38 por ciento; la intrusión de instalaciones, de 27 a 38 por ciento; y la violencia en el lugar de trabajo, de 10 a 22 por ciento.

La organización destacó que la preocupación de las empresas sobre la extorsión y el secuestro aumentó respecto a 2024, pero son cifras similares a las de 2021, cuando se ubicaron en 46 por ciento y 33 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, las empresas que consideraban como de baja preocupación la violencia en el lugar de trabajo disminuyeron respecto de los datos de 2024, mientras que el incremento en el secuestro también coincide con el hecho de que las compañías han reportado un alza en los incidentes de este tipo, al menos en los últimos 12 meses.

“Hay empresas que tuvieron que cerrar centros de distribución en algunas zonas del país por la extorsión a su personal y los ataques a sus instalaciones. Las empresas van resolviendo caso por caso: ajustan o cierran su operación en una plaza y siguen trabajando en el resto del país” indicó la AmCham.

Óscar Arias, presidente del Comité de Seguridad de la AmCham destacó que la seguridad en las empresas es un desafío multidimensional y que “las empresas necesitan capacidades de enfrentar tanto amenazas físicas como riesgos tecnológicos operativos e institucionales”.

Añadió que las empresas identificaron que la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Guanajuato son las entidades donde hay más retos de seguridad porque están relacionadas con la concentración de su actividad.

Afectaciones y gasto

Entre las principales afectaciones registradas por las empresas, en los últimos 12 meses, destacaron las manifestaciones, bloqueos y disturbios sociales, con 55 por ciento y una tendencia al alza; siguieron el robo a la cadena de suministro, con 44 por ciento; la extorsión, con 40 por ciento; y el asalto o robo con violencia contra empleados, con 39 por ciento, aunque este último mostró un retroceso.

En materia financiera, el 45 por ciento de las empresas encuestadas destina entre 0 y 2 por ciento de su presupuesto anual a seguridad, una proporción que se ha mantenido estable respecto a años anteriores.

“Este presupuesto que las empresas están invirtiendo en seguridad es un impuesto adicional que México impone a las empresas. Imagínense que pudiéramos utilizar aunque sea ese uno o dos por ciento, o incluso las compañías que invierten más de 10 por ciento, en cualquier otra cosa para mejorar la operación”, puntualizó Pedro Casas Alatriste, director general de AmCham México..

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