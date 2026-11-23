El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, pidió al ministro de Comercio de China, Wang Wentao, dos vías para reducir el desequilibrio comercial entre ambos países: agilizar la entrada de más productos mexicanos al mercado chino y trasladar a México parte de la producción que hoy se realiza en China para abastecer al mercado mexicano.

Durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada este lunes en Beijing, el titular de la SE expuso que la brecha comercial persiste y sigue creciendo. De acuerdo con sus previsiones, en 2026 México comprará a China mercancías por más de 130 mil millones de dólares, mientras que las ventas mexicanas a ese país rondarán los 10 mil millones.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo el secretario Marcelo Ebrard Casaubon.

Marcelo Ebrard Casaubon pidió a Wang acelerar la autorización de los protocolos que México requiere para exportar aguacate, limón, carne de res y de cerdo, sorgo y productos acuáticos procesados, entre otros. El secretario señaló que algunos de esos trámites llevan una década sin resolverse. Al salir de la reunión, mencionó también el atún, el camarón y la calabaza entre los productos de interés para México.

Ambos gobiernos acordaron establecer un grupo de trabajo que revisará durante los próximos meses cómo incrementar las exportaciones mexicanas al país asiático. La reunión ministerial dio seguimiento al encuentro que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo chino, Xi Jinping, la semana pasada en Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Entre los asuntos que revisará el grupo de trabajo figura la propuesta de Exportadora de Sal, empresa paraestatal mexicana que busca ampliar su participación en el mercado chino. La compañía ofreció suministrar a ese país hasta 10 millones de toneladas de sal en los próximos cuatro años.

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FGR