Marcelo Ebrard anuncia que está cerca de un acuerdo para reducir aranceles al tequila en India

La Secretaría de Economía mantiene conversaciones para reducir significativamente los impuestos de entrada a la India hacia el año 2027.

La industria tequilera en México inició gestiones formales con el Gobierno federal para expandir la presencia de la bebida insignia nacional hacia nuevos mercados internacionales, con especial foco en la reducción de impuestos de importación en Asia.

Durante un encuentro celebrado en Guadalajara, Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) galardonó al titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubon, con la presea “El Sueño”, máxima distinción entregada a las autoridades y promotores del sector.

El evento reunió a los representantes de 66 empresas agaveras y productoras, firmas que concentran en conjunto el 80 por ciento del volumen total de tequila elaborado en el país.

En la reunión, los productores tequileros recordaron que el destilado se mantiene exento de aranceles de importación en Estados Unidos y la Unión Europea (UE). No obstante, remarcaron la urgencia de abrir rutas comerciales alternativas para diversificar sus exportaciones mexicanas.

En respuesta a esta petición, Ebrard reveló que la SE mantiene negociaciones avanzadas con el Ministerio de Comercio de la India, país con 1,500 millones de habitantes que actualmente aplica una tasa arancelaria del 150 por ciento a la bebida mexicana.

El funcionario federal explicó que estas gestiones obedecen a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para destrabar las barreras impositivas y lograr que el tributo disminuya significativamente hacia el año 2027.

“Ya tenemos los términos de referencia. El ministro de Comercio de la India se comprometió a reducir ese impuesto arancelario a niveles inferiores a los que aplican al bourbon procedente de la unión americana”, afirmó el titular de Economía durante el foro.

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera reconoció al secretario Marcelo Ebrard con la presea El Sueño por su impulso al sector. ı Foto: Especial.

Por su parte, Roberto Ciprés Cruces, presidente del organismo tequilero, destacó la importancia de ubicar la bebida nacional como un eje prioritario en la política exterior y en los acuerdos comerciales multilaterales del gobierno mexicano.

Ciprés Cruces subrayó que el sector agavero requiere una labor coordinada con la administración federal para asegurar la defensa de la denominación de origen y evitar la competencia desleal en mercados extranjeros.

A la entrega del galardón asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quienes respaldaron la vigencia de la industria regional como un pilar estratégico del desarrollo económico.

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JVR