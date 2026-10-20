‘No que me maten, nada más que me borren’: Ebrard sobre su futuro político

Al concluir su comparecencia en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Marcelo Ebrard evitó cerrar la puerta a su aspiración presidencial para 2030, y respondió con ironía a quienes ya lo dan por fuera de la carrera: “No, y no, que me maten, nada más que me borren”.

En conferencia de prensa, un periodista recordó que él había sostenido recientemente que era mejor que lo “borraran” de la lista de aspirantes, y rememoró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pedía que “lo dieran por muerto“.

Ante ello, respondió: “No, yo no que me maten, nada más que me borren”.

"No que me maten, nada más que me borren": Marcelo Ebrard (@m_ebrard)



Al concluir su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política del Senazo, Marcelo Ebrard respondió con ironía a quienes ya lo dan por fuera de la carrera presidencial: "No que me maten,… pic.twitter.com/86KkV2c6au — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 20, 2026

Ebrard retomó la frase y la devolvió con humor. Pese al tono, fue claro sobre su prioridad inmediata.

“Nada más mi concentración hoy es sacar el tratado”, afirmó. Cuando los reporteros insistieron entre gritos con un “¿Sólo hoy?”, cerró el tema con otra broma: “Borren, borren ustedes, periodistas, no se preocupen. Yo estoy en lo del tratado”.

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MSL