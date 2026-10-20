Rumbo a 2030

‘No que me maten, nada más que me borren’: Ebrard sobre su futuro político

El canciller evitó cerrar la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2030 y dijo que ahora su prioridad es el tratado comercial

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Foto: Captura de pantalla
Por:
Tania Gómez

Al concluir su comparecencia en privado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Marcelo Ebrard evitó cerrar la puerta a su aspiración presidencial para 2030, y respondió con ironía a quienes ya lo dan por fuera de la carrera: “No, y no, que me maten, nada más que me borren”.

En conferencia de prensa, un periodista recordó que él había sostenido recientemente que era mejor que lo “borraran” de la lista de aspirantes, y rememoró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pedía que “lo dieran por muerto“.

Ante ello, respondió: “No, yo no que me maten, nada más que me borren”.

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Ebrard retomó la frase y la devolvió con humor. Pese al tono, fue claro sobre su prioridad inmediata.

Nada más mi concentración hoy es sacar el tratado”, afirmó. Cuando los reporteros insistieron entre gritos con un “¿Sólo hoy?”, cerró el tema con otra broma: “Borren, borren ustedes, periodistas, no se preocupen. Yo estoy en lo del tratado”.

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MSL

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