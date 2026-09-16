‘Depende de muchas cosas’ un acuerdo sobre el TMEC antes de noviembre, responde Ebrard.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la posibilidad de concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en noviembre, en el marco de la revisión del T-MEC, “depende de muchas cosas”.

La postura del funcionario responde a las intenciones planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, de firmar el entendimiento antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre en su país.

“Depende de muchas cosas, pero ahorita no sabemos”, apuntó Marcelo Ebrard al ser abordado por periodistas tras asistir al Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Además, el titular de la Secretaría de Economía evitó fijar una fecha definitiva para la conclusión de las conversaciones bilaterales.

Cuestionado directamente sobre las declaraciones de Trump y los plazos sugeridos, Marcelo Ebrard precisó que dicha postura representa la visión del mandatario norteamericano y acotó que México continuará con el trabajo negociador.

“Es su punto de vista. Vamos a ver”, contestó Ebrard.

El responsable de la política comercial de México remarcó que, en este momento, no existe una definición clara sobre la fecha en que se lograría el entendimiento.

Al insistirle sobre si es factible la firma antes de noviembre, el funcionario reiteró que depende de diversos factores y del avance de los trabajos. Marcelo Ebrard sostuvo que la eventualidad de alcanzar dicho pacto depende de “seguir trabajando” en la mesa de negociación.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Economía se comprometió a hacer públicos los avances correspondientes tan pronto como existan resultados concretos en el proceso de revisión del tratado tripartito que involucra a México, Estados Unidos y Canadá.

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JVR