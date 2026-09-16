Raúl Bolaños-Cacho Cué representa a la Cámara de Diputados en Desfile Cívico Militar

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, asistió en representación de San Lázaro al Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del Grito de Independencia, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El legislador formó parte de la línea de honor junto con el presidente de la Cámara de Senadores, Higinio Martínez Miranda; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Con su asistencia, Raúl Bolaños-Cacho Cué representó a la Cámara de Diputados en una de las principales ceremonias cívico-militares conmemorativas de la Independencia de México.

También estuvieron presentes integrantes del gabinete legal y ampliado, quienes acompañaron a la presidenta durante la ceremonia conmemorativa.

Durante el Desfile Cívico Militar, las y los asistentes presenciaron las maniobras de aproximación del Equipo de Salto Libre “Guerreros Águilas”, integrado por mujeres y hombres militares, en el marco del 80 aniversario de la creación de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

Asimismo, por primera ocasión, se presentó una formación masiva de 99 aeronaves, de las cuales 93 pertenecieron a la Fuerza Aérea Mexicana y seis a la Guardia Nacional.

Al concluir el acto, el subsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Martínez López, informó a la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, que el desfile se desarrolló “sin novedad”.

Presenciamos con la presidenta de la República, la Dra. @Claudiashein, el Desfile Cívico-Militar de este 16 de septiembre para conmemorar el 216 aniversario del Inicio de la lucha de Independencia de México.

Nuestro reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas de nuestro… pic.twitter.com/nzMPqjMJAw — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) September 16, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, participaron:

21 banderas de guerra.

15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas.

404 elementos del Servicio Militar Nacional

99 charros

38 niñas y niños

536 vehículos terrestres

46 motocicletas

93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana

Seis aeronaves de la Guardia Nacional

Ocho aeronaves de la Armada de México

50 drones

16 embarcaciones

408 caballos

142 canes

26 águilas

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