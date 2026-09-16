Confirman presencia de ‘ameba comecerebros’ en lago artificial en México

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó la presencia de Naegleria fowleri, conocida como la “ameba comecerebros”, en muestras de agua tomadas de un lago artificial ubicado cerca de Plaza La Isla Mérida, en Yucatán.

El hallazgo se registró luego de la muerte de un hombre de 34 años, quien trabajaba como instructor de actividades acuáticas en ese lugar. El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mérida, y falleció el 8 de septiembre.

El Gobierno de Yucatán informó que el cuerpo de agua artificial “no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable”, por lo que aseguró que no existe riesgo para la población del estado.

La Naegleria fowleri es un microorganismo que habita principalmente en agua dulce tibia, como lagos, ríos, aguas termales y piscinas con tratamiento deficiente.

De acuerdo con Elvia Manuela Gallegos Neyra, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, esta ameba puede provocar una infección cerebral grave conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

La especialista explicó que el microorganismo no se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua. El riesgo ocurre principalmente cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, desde donde puede llegar al cerebro.

La literatura científica ha documentado casos en México desde la década de 1980. Una revisión publicada en 2016 reportó que hasta ese año se habían registrado más de 30 casos de meningoencefalitis amebiana primaria en el país.

La especialista advirtió que uno de los principales problemas es que la enfermedad puede pasar desapercibida, debido a que el personal médico y de laboratorio no siempre considera a estas amebas entre las posibles causas de una infección.

Además, destacó que actualmente no existe un tratamiento plenamente adecuado para combatir este tipo de infección, por lo que llamó a extremar precauciones en espacios recreativos.

“Es necesario ser más cuidadosos cuando se visitan parques acuáticos y balnearios, especialmente en época de verano”, afirmó.

La investigadora también identificó a los canales de riego de cultivos como una posible fuente de presencia de Naegleria fowlerii en México.

Ante el hallazgo en Yucatán, las autoridades mantienen el llamado a evitar el contacto con cuerpos de agua no supervisados y a atender cualquier síntoma posterior a la exposición, especialmente dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas, vómito o alteraciones neurológicas.

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FGR