¿Qué hace la ‘ameba comecerebros’, cuáles son los síntomas y cuál es su cura?

En Mérida, Yucatán, se registró la muerte de un instructor de wakeboard provocada por una infección de meningitis amebiana primaria, derivada de la ameba Naegleria fowleri, conocida como ameba “comecerebros”.
La ameba Naegleria fowleri se encuentra en los cuerpos de agua dulce y caliente alrededor del mundo, incluyendo aguas termales, agua de plantas industriales, piscinas sin mantenimiento y calendaroes de agua.
La conocida como “ameba comecerebros” puede entrar por medio de las cavidades nasales de las personas que se encuentren en contacto con el agua en la que habita, pasando a residir en el cerebro de la persona infectada.
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Ameba comecerebros: Síntomas y tratamiento
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), la Naegleria fowleri puede entrar al organismo de las personas cuando el agua que contiene esta ameba entra por la nariz y sube al cerebro.
Esta ameba puede provocar una infección en el cerebro conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, la cual es mortal en la mayor parte de los casos.
Entre los signos y síntomas iniciales de la infección por ameba comecerebros; los cuales se comienzan a presentar 5 días después de estar expuesto a la Naegleria fowleri, se encuentran los siguientes:
- Dolor de cabeza
- Fiebre
- Náuseas
- Vómitos
Esta ameba evoluciona rápidamente, provocando síntomas adicionales como:
- Rigidez en el cuello
- Confusión
- Falta de atención a las personas y al entorno
- Convulsiones
- Alucinaciones
- Coma
En cuanto al tratamiento para la meningoencefalitis amebiana primaria, no existe alguno que sea efectivo en su totalidad, pues debido a que esta ameba evoluciona muy rápido y destruye el tejido cerebral, más del 97 por ciento de las personas infectadas perden la vida.
A las personas que han logrado sobrevivir a infecciones por Naegleria fowleri se les han sumiistrado medicamentos como Anfotericina B, Azitromicina, Posaconazol, Rifampicina, Miltefosina oral, Dexametasona, y Nitroxolina.
Para prevenir infecciones de ameba comecerebro se recomienda lo siguiente:
- Taparse la nariz o utilizar pinzas para nariz en caso de saltar o bucear en agua dulce
- Mantener la cabeza fuera del agua en aguas termales
- No cavar en aguas poco profundas
- Usar agua destilada o agua de la llave hervida para limpiar los senos nasales
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