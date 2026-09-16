¿Qué hace la ‘ameba comecerebros’, cuáles son los síntomas y cuál es su cura?

En Mérida, Yucatán, se registró la muerte de un instructor de wakeboard provocada por una infección de meningitis amebiana primaria, derivada de la ameba Naegleria fowleri, conocida como ameba “comecerebros”.

La ameba Naegleria fowleri se encuentra en los cuerpos de agua dulce y caliente alrededor del mundo, incluyendo aguas termales, agua de plantas industriales, piscinas sin mantenimiento y calendaroes de agua.

La conocida como “ameba comecerebros” puede entrar por medio de las cavidades nasales de las personas que se encuentren en contacto con el agua en la que habita, pasando a residir en el cerebro de la persona infectada.

State health officials have shared new findings from the investigation into a rare Naegleria fowleri infection in a North Carolina teen.



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Las autoridades sanitarias estatales han dado a conocer nuevos… pic.twitter.com/6EUwoixa3x — NCDHHS (@ncdhhs) September 16, 2026

Ameba comecerebros: Síntomas y tratamiento

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), la Naegleria fowleri puede entrar al organismo de las personas cuando el agua que contiene esta ameba entra por la nariz y sube al cerebro.

Esta ameba puede provocar una infección en el cerebro conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, la cual es mortal en la mayor parte de los casos.

Entre los signos y síntomas iniciales de la infección por ameba comecerebros; los cuales se comienzan a presentar 5 días después de estar expuesto a la Naegleria fowleri, se encuentran los siguientes:

Dolor de cabeza

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Esta ameba evoluciona rápidamente, provocando síntomas adicionales como:

Rigidez en el cuello

Confusión

Falta de atención a las personas y al entorno

Convulsiones

Alucinaciones

Coma

Prelims 2025



NAEGLERIA FOWLERI



Rare brain infection caused by it-Primary Amoebic Meningoencephalitis

-Free-living amoeba found in warm freshwater & soil

-Enters body through nose during swimming & travels to brain where it destroys brain tissue

-non-communicable brain infection pic.twitter.com/NZSM0qbhPs — Arshpreet Singh | UPSC Talks | Mentor | (@arsh1902) February 11, 2025

En cuanto al tratamiento para la meningoencefalitis amebiana primaria, no existe alguno que sea efectivo en su totalidad, pues debido a que esta ameba evoluciona muy rápido y destruye el tejido cerebral, más del 97 por ciento de las personas infectadas perden la vida.

A las personas que han logrado sobrevivir a infecciones por Naegleria fowleri se les han sumiistrado medicamentos como Anfotericina B, Azitromicina, Posaconazol, Rifampicina, Miltefosina oral, Dexametasona, y Nitroxolina.

Para prevenir infecciones de ameba comecerebro se recomienda lo siguiente:

Taparse la nariz o utilizar pinzas para nariz en caso de saltar o bucear en agua dulce

Mantener la cabeza fuera del agua en aguas termales

No cavar en aguas poco profundas

Usar agua destilada o agua de la llave hervida para limpiar los senos nasales

Naegleria fowleri, often called the “brain-eating ameba,” thrives in warm lakes, ponds, & other fresh water.



Take steps this summer to protect you and your loved ones from this germ that can cause a rare but deadly brain infection. https://t.co/lZhK4vYTO2#CDC #PublicHealth pic.twitter.com/mGhl3nE5aR — CDC Emerging Infections (@CDC_NCEZID) July 24, 2024

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