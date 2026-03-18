Brote de meningitis: ¿Cuantos casos hay en Reino Unido?

Este fin de semana se confirmaron 20 casos de meningitis en Reino Unido, lo que representa un brote inusual y sin precedentes debido a que este no es un suceso habitual en la región.

De acuerdo con medios locales, hasta el momento se ha registrado la muerte de dos personas provocadas por un brote de meningitis inusual en la zona de Canterbury.

Estas personas que lamentablemente perdieron la vida son un estudiante universitario de la Universidad de Kent, y una alumna de último grado de un curso del Queen Elizabeth’s Grammar School.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informó que continúan investigando este brote, y precisó que al corte de las 17:00 horas del 17 de marzo se han confirmado 9 casos de laboratorio, mientras que 11 notificaciones siguen bajo investigación.

Seis de estos nueve casos corresponden a la enfermedad meningocócica del grupo B, y la situación está evolucionando rápidamente, por lo que incluso se podrían presenar más casos, por lo que recomiendan a la población buscar atención médica en caso de presentar síntomas.

Puntualizaron que cualquier persona que haya visitado el Club Chemistry entre el 5 y el 7 de marzo; y los estudiantes de la Universidad de Kent reciban un tratamiento de antibióticos como medida de prevención.

Health and Social Care Secretary @WesStreeting updates MPs on the outbreak of meningococcal disease in Kent.



"We will begin a targeted vaccination programme for students living in halls of residence at the University of Kent in Canterbury, which will begin in the coming days." pic.twitter.com/uaDFlk1Wlo — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 17, 2026

Esto se debe a que al menos 10 de los casos confirmados están relacionados con estudiantes de la Universidad de Kent, ubicada en Canterbury, Inglaterra, que asistieron al Club Chemistry entre el 5 y el 7 de marzo.

“Dada la gravedad del brote, y como medida de precaución adicional, se iniciará un programa de vacunación selectivo, comenzando con los estudiantes residentes de las residencias universitarias del campus de Canterbury de la Universidad de Kent” precisa la UKHSA.

The latest updates on the meningitis outbreak in Kent can be found here:

📰🔗 https://t.co/2VVry8wihN pic.twitter.com/bNP48FejgE — UK Health Security Agency (@UKHSA) March 18, 2026

Brote de meningitis en España y Colombia

En enero del 2025 se reportó un brote de meningitis en un centro educativo ubicado en Zaragoza, España, por lo que al menos cuatro personas fueron hospitalizadas y se tomaron las medidas de investigación, prevención y control correspondientes.

En octubre la Sociedad Española de Neurología alertó que anualmente se identifical al menos mil casos de meningitis en dicho país, y de este total al menos un 10 por ciento son muy graves.

Puntualizaron que “en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, frente a los 270 del año anterior, por lo que desde la Sociedad Española de Neurología instamos a reforzar la prevención y vacunación.”

Mientras que en el 2025 se reportaron al menos 11 casos de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica en Colombia, de los cuáles nueve fueron congirmados por laboratorio.

De estos 11 casos, cuatro fueron reportados en Medellín; mientras que en las regiones de Marinilla, Bello, Betulia, Copacabana, Puerto Berrío, Rionegro y Envigado se reportó un caso.

Meningitis ı Foto: Especial

¿Cuáles son los síntomas de la meningitis?

La meningitis es una enfermedad poco común pero grave, que es ocacionada por la bacteria meningocócica, que puede derivar en enfermedades graves como inflamación de las meninges y septicemia.

De acuerdo con la UKHSA, los síntomas pueden ser los siguientes:

Erupción que no desaparece al presionarla con un vaso

Aparición repentina de fiebre alta

Dolor de cabeza intenso y que empeora

Rigidez de cuello

Vómitos y diarrea

Dolor articular y muscular

Aversión a las luces brillantes

Manos y pies muy fríos

Convulsiones

Confusión/delirio

Somnolencia extrema/dificultad para despertar

Meningitis ı Foto: Especial

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