Washington lanza operación para liberar barcos en Ormuz

VALLA con imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos de Donald Trump en Teherán, el 2 de mayo.

El gobierno de Estados Unidos anunció ayer el inicio de una operación en el estrecho de Ormuz con el objetivo de facilitar la salida de embarcaciones atrapadas en medio del conflicto con Irán, una medida presentada como humanitaria, pero que generó un inmediato rechazo de Teherán al considerarla una violación del alto al fuego vigente en la región.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que el llamado “Proyecto Libertad” comenzará hoy en Oriente Medio, con la intención de guiar a barcos mercantes fuera de las rutas restringidas. La decisión se produce en un contexto en el que cientos de buques, entre petroleros, gaseros y embarcaciones de carga, permanecen varados en el golfo Pérsico junto a unos 20 mil marineros, muchos de ellos procedentes del sur y sureste de Asia, que enfrentan escasez de agua potable, alimentos y suministros básicos.

El Dato: Un proyecto de ley iraní prohibiría de forma permanente el paso de buques israelíes y denegaría el tránsito a naciones “hostiles” por su alianza con Estados Unidos.

“Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó el magnate en un mensaje difundido en Truth Social, en el que subrayó que la medida busca atender a países “neutrales e inocentes” afectados por la guerra.

DESPLIEGUE MILITAR. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que la operación incluirá destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, así como unos 15 mil efectivos. El organismo explicó que el objetivo es “restaurar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio internacional de hidrocarburos, aunque un funcionario estadounidense puntualizó que no se trata de una misión de escolta directa.

En tanto, el almirante Brad Cooper destacó el alcance de la estrategia: “Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, al tiempo que también mantenemos el bloqueo naval”. La operación se complementa con el Maritime Freedom Construct, una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para facilitar el intercambio de información y coordinar acciones diplomáticas y militares.

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Sin embargo, la respuesta iraní fue inmediata. El jefe de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, advirtió que cualquier intervención estadounidense en el estrecho será considerada una violación del alto al fuego. En mensajes difundidos en redes sociales, desestimó lo que calificó como “escenarios de juego de culpas” y sostuvo que la región no puede gestionarse mediante “retórica”.

Donald Trump defendió el carácter de la operación al describirla como un gesto humanitario. “Son víctimas de las circunstancias”, señaló en referencia a los marineros afectados, aunque lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

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FRÁGIL NEGOCIACIÓN. Más temprano ayer, Irán confirmó que analiza la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra. El plan, transmitido a través de Pakistán, se centra sólo en el cese de hostilidades y deja fuera cualquier negociación sobre el programa nuclear.

“El tema nuclear no está incluido en la propuesta de 14 puntos y lo que algunos medios han informado es producto de su imaginación”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. El diplomático insistió en que la iniciativa “sólo está enfocada en poner fin a la guerra” y aclaró que el plazo de 30 días mencionado corresponde a la implementación de un eventual acuerdo, no a un ultimátum.

La propuesta incluye garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. También contempla la creación de un nuevo mecanismo para la gestión del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Washington ha reiterado su exigencia de que Irán acepte restricciones estrictas a su programa nuclear, incluida la renuncia a sus reservas de uranio altamente enriquecido, condición que Teherán busca posponer para una fase posterior.

El Tip: Según medios oficiales iraníes más de 12 mil edificios residenciales dañados durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán han sido reparados.

El republicano reconoció que evalúa el contenido del plan, aunque expresó dudas sobre su viabilidad. “Me hablaron del concepto del acuerdo. Ahora me darán la redacción exacta”, dijo, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones. “Si se portan mal, si hacen algo malo, ya veremos. Pero es una posibilidad”, añadió en referencia a un eventual recrudecimiento del conflicto.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo que la capacidad de maniobra de Estados Unidos se ha reducido. En un comunicado, advirtió que Washington enfrenta una disyuntiva entre emprender una operación militar de alto riesgo o aceptar un mal acuerdo.

SIGUE OFENSIVA ISRAELÍ. Mientras tanto, en Líbano, el ejército israelí ordenó la evacuación de miles de residentes en más de 10 localidades del sur del país, incluidas zonas al norte del río Litani, tras acusar a Hezbolá de violar la tregua vigente desde abril.

Las autoridades israelíes advirtieron que intensificarán sus operaciones contra el grupo armado, mientras medios oficiales libaneses reportaron ataques en áreas que no estaban contempladas en las órdenes de evacuación, lo que eleva el riesgo de una escalada mayor.

A su vez, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) acordaron aumentar su producción en 188 mil barriles diarios a partir de junio, en un intento por estabilizar el mercado energético tras el impacto del conflicto. La decisión se produce en un contexto marcado por la salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo y por el incremento de precios derivado del bloqueo en Ormuz, que ha afectado cerca del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo y gas.

El impacto económico también repercute en el ámbito político estadounidense, donde el alza en los precios de la gasolina genera presión sobre la administración de Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.