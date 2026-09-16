Morena alista cambios en comisiones del Senado tras proceso interno rumbo a 2027

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República.

El Senado de la República definirá la próxima semana la reestructuración y las nuevas presidencias de las comisiones legislativas, una vez que Morena tenga claridad sobre la integración definitiva de su bancada tras las licencias solicitadas por legisladores que están participando en el proceso interno de definición de coordinadores en defensa de la transformación rumbo a 2027.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, recordó que entre 13 y 14 senadores de su grupo parlamentario se sumaron al proceso en los estados, por lo que todavía debe determinarse quiénes regresarán a sus funciones legislativas.

“Estamos a la espera que regresen los que tienen licencia y ocupan alguna presidencia”, explicó Mier.

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El morenista señaló que, mientras se define la situación de los legisladores con licencia, las secretarías de las comisiones han sido sustituidas para garantizar la continuidad de los trabajos de dictaminación.

“La próxima semana, una vez que esté completo el grupo con propietarios y, en su caso, suplentes, estaremos en posibilidad de hacer el proceso de reestructuración o de definición de presidencias”, afirmó.

Uno de los principales movimientos pendientes es la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, que hasta ahora encabeza Enrique Inzunza Cázarez, quien dejó de pertenecer al grupo parlamentario de Morena y continuará como senador sin partido. La salida de Inzunza abrió el proceso para redistribuir esa presidencia.

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier ı Foto: Cuartoscuro

Mier evitó adelantar quién ocupará el cargo y señaló que primero debe completarse la integración de la bancada.

El reacomodo también ocurre mientras algunos senadores que solicitaron licencia para participar en los procesos estatales comienzan a quedar fuera de esa ruta.

Es el caso de Raúl Morón, quien participó en el proceso interno de Morena en Michoacán, pero finalmente Carlos Torres Piña fue designado como coordinador estatal de la defensa de la transformación.

Morón reconoció el resultado y descartó participar en la elección de 2027, por lo que su eventual regreso al Senado podría modificar nuevamente la composición de la bancada y formar parte de los movimientos que Morena deberá considerar antes de definir las presidencias de las comisiones.

Mier había explicado que los cambios buscan evitar una desestabilización tanto en las comisiones como dentro del propio grupo parlamentario, por lo que la definición se realizará una vez que se conozca con precisión quiénes serán los propietarios y suplentes.

“Con el propósito de que no se desestabilizaran las comisiones por un lado y, por otro, el propio grupo parlamentario, estamos a la espera”, sostuvo.

La definición de la próxima semana será relevante para determinar quiénes encabezarán los órganos de trabajo legislativo en el Senado durante una etapa en la que Morena también prepara la discusión de diversas iniciativas prioritarias del Ejecutivo federal.

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MSL