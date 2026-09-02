Ebrard asiste a reunión de ministros de Innovación del G20; impulsa desarrollo de IA en México

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, gestionó alianzas tecnológicas clave durante la reunión ministerial del G20.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México recibirá un impulso significativo con la próxima visita de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, uno de los gigantes tecnológicos globales. Este acuerdo se concretó durante la participación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la reunión de ministros de Innovación del G20, celebrada en Chapel Hill, Carolina del Norte.

La visita de Huang, quien ha destacado que las supercomputadoras de IA de NVIDIA se construyen en territorio mexicano, busca fortalecer las capacidades nacionales y desplegar esta tecnología clave en el país. El empresario expresó su entusiasmo por contribuir a la era de la inteligencia artificial en México.

Mensaje de un gran amigo de México : Jensen Huang , fundador y CEO de NVIDIA pic.twitter.com/RkWNsDf2ej — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

El Secretario Ebrard subrayó la urgencia de que México desarrolle sus propias capacidades en IA, comparando su impacto económico con la llegada de la energía eléctrica a la industria manufacturera. Esta visión posiciona a la IA como un motor fundamental para la transformación productiva del país.

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Durante su estancia en Carolina del Norte, Ebrard no solo se reunió con Huang, sino también con otros líderes de la industria de la IA, como Sam Altman, CEO de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic, explorando diversas vías de colaboración.

Además, el funcionario mexicano sostuvo encuentros bilaterales estratégicos. Se reunió con Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos, para abordar el desarrollo tecnológico regional y la agenda comercial binacional.

Muy buena iniciativa del Secretario Howard Lutnick el convocar a los integrantes del G20 para dialogar sobre innovación !! pic.twitter.com/NoJS92EdLP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 2, 2026

Con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, se pactó establecer una agenda de innovación coordinada entre México y la Unión Europea, ampliando así los horizontes de cooperación tecnológica. También conversó con Kim Jung-kwan, ministro de Comercio de la República de Corea.

La reunión ministerial del G20, que congrega a las principales economías del mundo, puso este año a la Inteligencia Artificial en el centro de su agenda económica multilateral. Esto ocurre en un momento crucial, mientras los países definen las reglas para su desarrollo, adopción industrial y gobernanza global.

En este contexto, México trabaja activamente para fortalecer su capacidad productiva y la integración de proveedores nacionales en las cadenas de valor de la nueva economía de datos, en línea con el “Plan México”.

Un ejemplo de estos esfuerzos es el notable incremento en el otorgamiento de nuevas patentes en el país. Gracias a los cambios implementados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se registró un aumento de casi el 50 por ciento en las patentes concedidas entre 2024 y 2025, reflejando un ecosistema de innovación en crecimiento.

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JVR