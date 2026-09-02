Ticketmaster México renueva su app para descubrir y seguir eventos en vivo

¿Te has perdido un concierto, un partido o tu evento favorito por no enterarte a tiempo? Ticketmaster renueva su aplicación móvil para que los fans en México y el mundo descubran y sigan sus eventos de forma más sencilla y personalizada. La actualización busca cerrar la brecha de información que, según estudios, hace que cerca del 40% de los aficionados no asista a un evento por desconocimiento.

La nueva versión de la app, disponible ya para dispositivos iOS y Android, introduce funciones clave como “Watchlist” para seguir próximas ventas de boletos y novedades, y una sección de “Favoritos” actualizada para monitorear artistas o equipos. También mejora la búsqueda y permite cambiar de ubicación fácilmente para quienes viajan, ideal para descubrir eventos al visitar otras ciudades.

La página de inicio ha sido completamente rediseñada con categorías como “Para Ti”, “Tendencias” y “Último Momento”, que sugieren eventos basándose en las preferencias individuales de cada usuario. Esto significa que los aficionados mexicanos podrán encontrar desde conciertos de rock hasta partidos de fútbol o espectáculos culturales que realmente les interesen, sin esfuerzo.

La nueva versión de la app, disponible ya para dispositivos iOS y Android, introduce funciones clave como “Watchlist”. ı Foto: larazondemexico

Saumil Mehta, Presidente Global de Ticketmaster, destacó la importancia de escuchar a los fans. “Muchos se enteran de un gran evento cuando ya pasó”, comentó. “Ese dato, junto con lo que hemos escuchado directamente de los fans, dio forma a esta nueva actualización. Es el inicio de un esfuerzo más amplio por desarrollar experiencias inspiradas en ellos, que hagan que descubrir, seguir y disfrutar eventos en vivo se sienta más personal en cada paso del camino.” Esta declaración resalta el compromiso de la plataforma por mejorar la experiencia del usuario.

Además de las funcionalidades, la aplicación presenta una experiencia visual mejorada, incluyendo un “Modo Oscuro” y controles de visualización optimizados, facilitando la navegación y el descubrimiento de eventos en cualquier momento del día.

La app actualizada ya está disponible en 21 mercados a nivel global, incluyendo México, y se espera que llegue a más usuarios próximamente. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Ticketmaster para construir una experiencia más personalizada, ayudando a los fans a no perderse las preventas y ventas de boletos de los eventos que más les apasionan.

Con una trayectoria consolidada, Ticketmaster procesa anualmente millones de boletos para eventos en vivo en más de 35 países. Esta renovación subraya su compromiso continuo con la innovación tecnológica para conectar a los aficionados con sus artistas, equipos y espectáculos favoritos, consolidando su posición como un actor clave en la industria del entretenimiento en México y el mundo.

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JVR