CMLL presenta carteleras llenas de emoción para el sábado 15 y domingo 16 de agosto

El Consejo Mundial de Lucha Libre prepara un fin de semana lleno de intensidad

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara un fin de semana lleno de intensidad, con funciones que prometen emociones de principio a fin en la Arena Coliseo y la Arena México.

Con carteleras llenas de rivalidades, campeones, estrellas consolidadas y jóvenes talentos, el fin de semana ofrecerá dos funciones imperdibles para los aficionados a la lucha libre.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 15 de Agosto '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster: https://t.co/2nPaTRbQGO



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/Mn6F07uHwx — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 13, 2026

Función del sábado 15 de agosto en la Arena Coliseo

La función comenzará a las 19:30 horas en el Embudo de Perú 77, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La lucha estelar estará marcada por un intenso cuadrangular de parejas en el que participarán Ángel de Oro y Niebla Roja, Averno y Euforia, Zandokan Jr. y Furia Roja, además del Hijo del Villano III y Villano III Jr.

Cartelera completa de la Arena Coliseo:

Lucha estelar en cuadrangular de parejas: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Averno y Euforia vs Zandokan Jr. y Furia Roja vs Hijo del Villano III y Villano III Jr.

Lucha semifinal en triangular de campeones: Templario vs Volador Jr. vs Guerrero Maya Jr.

Evento especial de amazonas: India Sioux, Skadi y Kira vs Keyra, Reyna Isis y Hera.

Tercera lucha: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus vs Espanto Jr., El Gallero y Dark Magic

Segunda lucha: Hijo del Pantera y Pantera Jr. vs Estudiante Jr. y Troglodita.

Primera lucha en relevos: Fury Boy y Diamante Escarlata vs Poseidón y Makará.

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📍Arena México

🗓️ Domingo 16 de Agosto '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/0GHYN1ZIHs



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/7b5gxL7KgO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 13, 2026

¿Qué luchas habrá el domingo 16 de agosto en la Arena México?

El Domingo Familiar tendrá como gran protagonista a Místico, quien volverá a encabezar la función en la Catedral de la Lucha Libre acompañado por Máscara Dorada y Neón para enfrentar a Los Infernales: Averno, Euforia y Mephisto.

Cartelera completa de la Arena México

Lucha estelar: Sky Team vs Infernales: Místico, Máscara Dorada y Neón vs Averno, Euforia y Mephisto

Lucha semifinal en relevos: Titán y Esfinge vs Volador Jr. y Hechicero

Evento especial de amazonas: Tessa Blanchard y Garra Negra vs Zeuxis y Sanely

Tercera lucha – Las Gemas Metálicas vs Los Forajidos: Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. vs Pólvora Jr., El Coyote y Vaquero Jr

Segunda lucha: Volcano y Fuego vs. Okumura y Shoma Kato

Primera lucha a una caída: Infinito y Alexus vs Estudiante Jr. y Kamelot

¿Dónde se pueden ver las funciones del CMLL?

Las funciones podrán seguirse a través del canal oficial del CMLL en YouTube mediante las membresías Fan Campeón Mundial y Fan Leyenda.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos también se encuentran disponibles en las taquillas de la Arena Coliseo o la Arena México, y se pueden adquirir igual en Ticketmaster.

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