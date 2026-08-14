Ciclista es atropellado en la Vuelta a Portugal y pierde la vida a los 19 años

Finlay Tarling inició la octava etapa de la Vuelta a Portugal sin saber que sería la última vez que disputaría una competencia en su carrera profesional y estaría arriba de una bicicleta haciendo lo que le apasiona. El atleta británico perdió la vida este viernes en un terrible accidente que ocurrió durante el evento, en el que estuvo involucrado un automovilista. Reportes de medios locales informan que el vehículo venía en sentido contrario cuando atropelló Finlay Tarling.

“La organización de la 87.ª edición de la Vuelta a Portugal en Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente anunciar el fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling, del equipo NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa de la carrera”, escribió la organización del evento.

We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today.



Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed.



(1/2) pic.twitter.com/PI3uWkPmvC — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026

¿Quién era Finlay Tarling, el ciclista de 19 años que perdió la vida en un accidente?

Finlay Tarling nació un 2 de octubre de 2006 en Ffos-y-ffin, Gales, Reino Unido, y 19 años después de su nacimiento perdió la vida en un accidente durante la Vuelta a Portugal.

El ciclista gales pertenecía al NSN Development Team, equipo que lamentó la perdida de su ciclista en redes sociales, ya que la carrera de Tarling en el máximo circuito de este deporte apenas comenzaba.

Finlay tenía una conexión con el ciclismo desde que era niño, ya que era el hermano menor de Josh Tarling, atleta británico que fue cuarto lugar en la prueba contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París 2024.

COMUNICADO



A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova. — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026

El Presidente de Portugal lamentó el fallecimiento de Finlay Tarling

La muerte de Finlay Tarling impactó a toda la afición al ciclismo por la magnitud del accidente, ya que un carro impactó al ciclista durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, vehículo que venía en sentido contrario.

Después de los ocurrido, António José Seguro, presidente de Portugal, lamentó la pérdida del ciclista mandando un mensaje mostrando sus condolencias a la familia del deportista británico que perdió la vida a los 19 años de edad.

“El presidente de la República ofrece sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros del NSN Development Team y a toda la comunidad del ciclismo, compartiendo su dolor con profunda emoción”.

DCO