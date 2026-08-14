¡Amor verdadero! Raúl Jiménez y un detalle que la afición de los Wolves nunca olvidará (VIDEO)

Raúl Jiménez y su esposa, Daniela Basso, le dieron un regalo a los aficionados del Wolverhampton Wanderers de la tribuna sur del estadio. El futbolista les entrego una bufanda especial para regresar un poco del amor que le dieron a él y su familia durante el terrible accidente que sufrió en 2020.

La bufanda dice “Sí Señor”, igual que el cántico que la gente de los Wolves tiene en honor para Jiménez, quien en plena pandemia sufrió un choque de cabezas con el brasileño David Luiz que le dejó una fractura en el craneo y por poco le cuesta la vida.

A gift from Raul and his family for supporters in the South Bank, who never stopped singing 🇲🇽🧡 pic.twitter.com/KT1dYtSinH — Wolves (@Wolves) August 14, 2026

El mensaje de Raúl Jiménez para la gente de los Wolves

Durante todo el periodo de este incidente, pasando por el golpe y la recuperación, los aficionados del Wolverhampton Wanderers mostraron mucho cariño para el jugador azteca, nunca dejaron de apoyarlo. “Gracias a todos. Es un regalo para los aficionados y por ser parte de esto”, dice Alonso Jiménez a los hinchas en el video que compartió el club en redes.

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Raúl Jiménez regresó a los Wolves después de un par de campañas con el Fulham. El delantero mexicano firmó con el equipo errante antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, pues no entró en planes con el Fulham y su amor con el Wolverhampton fue determinante para su retorno.

“Estamos muy agradecidos con ustedes por todo el amor que nos han mostrado por los últimos años, desde que llegué por primera vez a los Wolves, cuando dejé al club y ahora con una gran bienvenida”, dice el canterano de las Águilas del América en el video.

Los Wolves juegan en la Segunda División de Inglaterra, la Championship, que tiene mejor nivel que algunas ligas de primer orden en Europa. Se dice que Raúl Jiménez tenía ofertas del América y otros clubes, pero prefirió una segunda etapa con el equipo con sede en Wolverhampton.

“Estoy muy emocionado por la temporada que inicia, haremos lo mejor que podamos. Estamos muy orgullosos de ser parte de la mandada de nuevo, ustedes tienen un lugar especial en nuestros corazones”, comentó el Lobo Mexicano.

En el metraje también aparece la esposa del futbolista del Tricolor, Daniela Basso, quien agradeció a los aficionados de los Wolves por el apoyo que recibió cuando el delantero estaba lesionado.

“Cuando Raúl estaba lesionado sentí todo su amor y su apoyo, todos los mensajes que me mandaron, como familia estamos felices de estar aquí y con parte importante de porqué regresamos”, dijo su esposa.

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