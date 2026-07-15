El tremendo regalo de Harry Kane a Raúl Jiménez que presumió el delantero en sus redes sociales (FOTOS)

Después de su participación en el torneo de la FIFA, Raúl Jiménez se tomó un descanso antes de iniciar una nueva temporada con los Wolves en la Championship y se le vio en las playas de Cancún disfrutando de unas vacaciones con su familia.

Además el delantero de 35 años presumió en las fotos que publicó la playera que le regaló Harry Kane tras el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra con el dorsal ‘9’ del ariete del Bayern Múnich. Eso se pudo ver por qué el jersey del ariete mexicano trae la fecha del encuentro y el nombre de nuestro país debajo del escudo.

Raúl Jiménez volverá a los Wolves para buscar el ascenso a la Premier League

Después de terminar su contrato con el Fulham, Raúl Jiménez cambió de aires para la próxima temporada y jugará en la segunda división de Inglaterra con el equipo que mejor lo arropó en la liga inglesa.

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El delantero mexicano volvió a los Wolves para ayudar al conjunto inglés a volver al máximo circuito de Inglaterra, ya que después de una pésima temporada en la Premier League, el conjunto de Wolverhampton descendió a la Championship.

Cuando Raúl Jiménez militó en este club, se ganó el apodo del Lobo de Tepeji, además de enamorar a toda una afición que creó una canción exclusivamente para él y, aunque estuviera en el equipo rival, siempre le cantaban cuando se volvían a encontrar.